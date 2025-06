Coman sigue siendo candidato a la venta en FC Bayern

Si bien ha tenido un impulso en el debut del Mundial de Clubes, Kingsley Coman podría salir en este mercado de verano. Es por ello que la directiva estaría buscando nuevas opciones y, en las últimas horas, surgió uno interesante desde el fútbol brasileño.

La ecuación no cambió para Coman

Kingsley Coman sigue siendo considerado un candidato para la venta del Bayern este verano, pero el club no está presionando para una venta rápida, principalmente porque aún no hay sustituto. Además, tras la salida confirmada de Leroy Sané y Thomas Müller, así como la probable salida de Bryan Zaragoza, el Bayern simplemente no puede permitirse perder también a Coman en este momento. Con un contrato más que alto hasta 2027, Coman se encuentra en una posición cómoda y no busca activamente un nuevo club.

Una nueva opción desde Sudamérica

Bayern envió recientemente un representante del club a Belo Horizonte para recabar información sobre la situación del delantero del Cruzeiro Kaio Jorge, jugador de 23 años. Según información de otempo, se han mantenido conversaciones iniciales, pero hasta el momento no ha habido una oferta oficial. El Cruzeiro no está dispuesto a vender al jugador, cuyo contrato expira en 2029.