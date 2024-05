Coman y una nueva lesión en FC Bayern

En las últimas horas, se ha dado a conocer que FC Bayern München tiene a Coman, nuevamente en la enfermería por lesión.

La mala noticia de hoy en la mañana

Kingsley Coman sufrió una lesión en el entrenamiento de hoy. Mientras hacía un ligero regate, el francés cayó repentinamente al suelo, se sujetó la rodilla y gritó con fuerza de dolor. Después de algún tratamiento, el extremo bávaro pudo volver a ponerse de pie y entró cojeando al vestuario sin ayuda. El alcance de la lesión aún no está claro y se le realizarán estudios a la brevedad.

Ahora bien, ya no es una noticia ver a Coman con una molestia física. En esta nueva temporada, el extremo pasó de ser el mejor en el puesto a ni siquiera ser una opción por estar en la enfermería. Sobre todo, en la serie ante Real Madrid.

¿La lesión de Coman lo aleja de la Eurocopa?

No cabe ninguna duda de que responder esta pregunta sería arriesgado sin tener los diagnósticos médicos pertinentes. Sin embargo, según información de SportBild, no habría una lesión de gravedad en él. Empero, hay que ver como llega a unirse al seleccionado francés. Como ya se ha demostrado, el fondo de armario de los galos es muy amplio y, si no está bien, es posible que le den su lugar a otro que llegue en un estado físico óptimo.

Sin dudas, el tema de las lesiones de Coman, le han acortado sus grandes momentos en su carrera profesional.