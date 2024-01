¿Cómo se vive un partido de visitante en el Allianz Arena?

En un torneo donde el Bayern lleva una década levantando el título, viajar al Allianz Arena como visitante es un «deporte de riesgo». Más todavía para animar a un equipo que este curso pelea por el descenso y tras la dura derrota de los bávaros el pasado domingo que les obligaba hoy a reaccionar, de nuevo ante su público, para no perder la estela del Bayer Leverkusen. Finalmente los muniqueses vencieron por 1-0 en un partido que dominaron y pudieron sentenciar, pero en el que también pudieron llevarse un susto.

An der Alten Försterei y el Allianz Arena, dos mundos diferentes

La visita de Union Berlin a Múnich correspondía a una jornada aplazada desde diciembre, de ahí que se haya jugado entre semana. A la dificultad de organizar un viaje un miércoles se sumaba la huelga de trenes que afecta a toda Alemania y que todavía hacía más complicado el venir desde la capital. Aun así la afición Eisern estuvo fiel a la cita, tiñendo de rojo la zona visitante y animando sin parar (salvo los primeros 12 minutos donde ambos equipos se han mantenido en silencio para protestar por la entrada de inversores en la Bundesliga).

La previa en Munich fue acompañada de codillo y una cerveza de litro para homenajear a los manjares locales en la Augustiner Bräuerei. El Allianz Arena está a las afueras de la ciudad pero en un trayecto relativamente corto en metro. 3 horas antes del duelo ya había bastante gente en los alrededores incluso con la fuerte lluvia que estaba cayendo. No fue sencillo encontrar la acreditación, así que recorrí todos los fondos del estadio para conseguir entrar finalmente por la zona de prensa. En ella se puede disfrutar de este moderno estadio. Puede que en algunas tribunas falte algo de pasión, pero que es compensado por una Schickeria que en su fondo demuestra que es una de las mejores hinchadas del país.

El partido, como se preveía, tuvo al Bayern como dominador del juego pero el Union no se amedrentó y aguantó «vivo» hasta el final. Solo un gol de Guerreiro pudo romper la diferencia en el marcador. En la segunda mitad el partido se calentó hasta el punto de que Bjelica salió expulsado por un manotazo a Leroy Sané, sacando un carácter del Union que no habíamos visto hasta ahora esta temporada. El técnico subió por la grada entre los insultos de la afición local en un final de encuentro más caliente de lo esperado. El resultado final no fue el mejor para Union Berlin pero ese es el riesgo de venir al estadio del campeón. El marcador se olvidará pero la experiencia quedará para siempre.