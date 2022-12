¿Con quién se enojó Lionel Messi en conferencia de prensa?

Finalizado el encuentro entre Países Bajos y Argentina, Lionel Messi se enojó con un exBundesliga en conferencia de prensa y le dijo de todo.

Un duelo caliente

En la noche de Qatar, Países Bajos y Argentina se volvían a encontrar en un Mundial para disputar uno de los pases a las semifinales. Si bien Argentina comenzó ganando con mucho merito por 2 a 0 con goles de Molina y Messi, el equipo dirigido por Louis van Gaal lo pudo empatar sobre la hora con un doblete de Wout Weghorst.

Ahora bien, la noticia del resultado pasó a un segundo plano porque desde que terminó el partido, el clima se puso más que espeso. Primero Messi se enojó con van Gaal y Edgar Davies. Luego, Emiliano Martínez hizo lo propio con otros jugadores y para finalizar, Messi declaró lo siguiente:

«Van Gaal vende que juega al fútbol y tiró pelotazos nomás.»

Ahora bien, eso no fue lo único que pasó en la misma entrevista que le realizaba Gaston Edul para el canal argentino TyCSports.

¿Con quién se enojó Messi en conferencia de prensa?

Finalizada la entrevista con el medio, el periodista confirmó que quién se cruzó con Lionel Messi fue el goleador del partido para Países Bajos, Wout Weghorst. Según información de Ricardo Rosety, periodista español, el centrodelantero exWolfsburg se acercó a pedirle la camiseta al 10, este pensó que era para recriminarle algo y terminó contestando lo siguiente.

Cabe aclarar que el astro no sabe hablar en inglés, por lo que no le habrá entendido y es lógica su respuesta debido a lo caliente que ha terminado el encuentro. Seguramente en las próximas horas veremos más novedades sobre el tema y algún pedido de disculpas. No es lógico que Messi reaccione de esta manera.

Mas allá de eso, el premio para el nacido en Borne ha sido muy gordo. Entrar en unos cuartos de final e igualar el encuentro, pese a la derrota, debió ser un gusto enorme. Y ahora seguramente pasará a la historia por este nuevo cruce con uno de los futbolistas más importantes de la historia.