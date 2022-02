¿Cuándo volverá a atajar Manuel Neuer?

Después de los malos resultados, todo el mundo se pregunta cuando volverá Manuel Neuer para poder ordenar una defensa que no anda del todo bien.

Un Ulreich que lo está dando todo

Si bien el hecho de no tener a tu portero titular puede ser fatídico para cualquier equipo. La tarea de Sven Ulreich en el arco de FC Bayern München debería ser incuestionable. En la goleada sufrida en Bochum, el suplente de Neuer no ha tenido ni una mínima responsabilidad en ninguno de los goles. Incluso estuvo cerca de salvar el penal convertido por Jürgen.

En Champions League, no solo no ha tenido nada que ver con el gol de Adamu, sino que también tapó un disparo de Aaronson que hubiera sido el 2:0. Sin dudas, un resultado que podría haber terminado con una derrota y no con un empate como terminó gracias al gran gol de Kingsley Coman en el minuto ’90.

Si buscamos culpables del mal momento defensivo, sin discusión, el nombre de Ulreich no debería estar en la lista negra.

¿Cuándo volverá a atajar Neuer?

Neuer ya lleva más de 2 semanas de baja. Su operación en una de sus piernas ha tomado de sorpresa a todo Bayern debido a que no fue informada hasta la finalización de su realización. Y desde allí, nunca se ha dicho cuanto le llevaría de recuperación. Ni desde el club ni desde los medios de comunicación hasta el día de hoy.

Según la información de Sport1, más exactamente de Kerry Hau, la recuperación va muy bien y todos son optimistas para que vuelva en marzo aunque eso será algo imposible. Lo más probable es que Neuer este de nuevo en el arco bávaro para abril. Su sueño es estar para los cuartos de final de Champions League, pero para eso habrá que tener paciencia de todas las partes.