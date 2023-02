En las últimas horas, se ha dado a conocer cuánto dinero podría ganar FC Bayern München si se consagra campeón de Champions League.

Si FC Bayern München sería campeón de Champions League ganaría más dinero que sus competidores

Como bien se sabe, el hecho de jugar la máxima competencia europea no es una cuestión solamente de prestigio. Las grandes cifras que paga la UEFA a los equipos participantes la hace mucho más seductora, sobre todo, para equipos que no tienen por detrás grandes inversores. Por esta razón, en Alemania, el hecho de jugar Champions League se vuelve más que necesario por la regla del 50+1.

Ahora bien, para FC Bayern, sigue siendo importante la competencia en este aspecto. Sobre todo, para planificar los próximos mercados de fichajes. Como los resultados los acompañaron más que bien, en lo que va de la competencia ya han cosechado 68.82 millones de euros, siendo el equipo que más dinero ganó. Si logran vencer a PSG en los octavos de final, eso provocaría una nueva ganancia de 10.6 millones de euros.

Pero la cifra más seductora es si logran consagrarse campeones de Champions League. Además de poder llegar a la séptima orejona en su vitrina, podrían ganar 121.5 millones de euros. Y a este número aún hay que sumarle el dinero de TV y el ingreso por la venta de entradas a los aficionados que asistan al Allianz-Arena

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

Un duelo más que intenso ante PSG

Mas allá de las cifras estratosfericas que podrían ganar los bávaros, la mente de la escuadra está totalmente puesta en este martes. Ya embarcados en el avión de camino a París, tendrán un encuentro más que complicado ante el PSG que, finalmente, podrá contar con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Por el lado del último campeón alemán, no se esperan grandes cambios en el once inicial. Parece ser que Julian Nagelsmann seguirá apostando por Thomas Müller de centrodelantero con Musiala, Coman y Sané por detrás de él. En la medular no habrá sorpresas debido a que jugarán Goretzka y Kimmich, mientras que en defensa saldrán Cancelo, De Ligt, Upamecano y Davies, además de Sommer en el arco.