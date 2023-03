¿Cuánto ganaría Borussia Dortmund si vence a Chelsea en Champions?

En las últimas horas, se filtró la cifra de cuanto ganaría Borussia Dortmund si finalmente vence a Chelsea y pasa a los cuartos de final de Champions League.

Una cifra que en Dortmund sí importa

No cabe ninguna duda de que en estos tiempos, pocos clubes valoran los altos ingresos que te proporciona la UEFA por conquistar logros en Champions League. La aparición de los grandes capitales que compran clubes, como si nada, provocan que no se valore del todo debido a que, por una u otra razón, ese dinero estará.

Ahora bien, en Alemania, al existir la regla del 50+1, los clubes no manejan los altos números que si se maneja en la Premier League, por citar un ejemplo. Es por ello que, además de festejar en lo deportivo cada avance en la competencia también se festeja desde el departamento de finanzas.

Hasta este momento, el Borussia Dortmund ha ganado 33,63 millones de euros a través de bonos de la Liga de Campeones. Y en el día de hoy se confirmó que si alcanza hoy los cuartos de final contra el Chelsea, el club recibiría otros 10,6 millones de euros. Una cifra que, podría implicar un alto salario de alguna de sus estrellas.

Un partido que lo tendrá todo entre Chelsea y Dortmund

En la tarde de hoy, londinenses y alemanes se cruzarán para jugar la vuelta de los octavos de final, como ya hemos dicho. En la ida, BVB triunfó con ese 1:0 tan recordado por las grandes atajadas de Gregor Kobel y el verdadero golazo que marcó Karim Adeyemi.

Sin embargo, para esta vuelta no lo tendrán nada fácil. Por empezar, el goleador del pasado partido no será de la partida debido a que se encuentra recuperándose de una lesión. Y por último, el portero mencionado todavía no tiene confirmada su presencia porque sufre molestias físicas desde el precalentamiento del encuentro contra RB Leipzig del pasado fin de semana.

Ahora bien, lo que si se promete son muchos goles.