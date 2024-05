Cuatro encuentros a ver de la Jornada 34 de la Bundesliga

Este sábado la Bundesliga llega a su fin y, con una Jornada 34 unificada a las 15:30 (hora local alemana), te contamos cuáles son los partidos que tienes que ver para no perderte nada de este final de temporada. Esta vez, en lugar de tres, son cuatro los encuentros señalados en una fecha de infarto.

La cita con la historia de Bayer Leverkusen

Lo que para muchos parecía imposible está a un sólo encuentro de convertirse en relaidad. Bayer Leverkusen, con el título conquistado desde hace semanas, puede completar en esta Jornada 34 una Bundesliga invicta si evita el triunfo contra FC Augsburg. El plantel de Xabi Alonso, aunque también piensa en la final de Europa League del próximo miércoles contra Atalanta y también en la de Pokal del siguiente sábado contra Kaiserslautern, sabe que no puede fallar y que, pudiendo levantar la ensaladera por primera vez en su historia, qué mejor manera de hacerlo que completando un récord histórico.

Para Augsburg, al contrario de lo que pueda parecer, no será un paseo y necesitan los tres puntos para intentar quedarse con la última plaza europea. El equipo bávaro podría ascender a la octava posición si gana a Las Aspirinas, Freiburg pierde y Heidenheim también se deja puntos o queda por detrás en la diferencia de goles. Y ese octavo lugar, en caso de que Borussia Dortmund gane la Champions League, les mandaría a la Conference League. Difícil pero no imposible, así que saldrán al césped del BayArena sin nada que perder y mucho por ganar.

Köln y la última oportunidad para aferrarse a la Bundesliga

Después de varias semanas en la cuerda floja, 1.FC Köln se ganó llegar a esta última jornada con vida tras remontar de forma agónica a Union Berlin la pasada semana. Las Cabras Montesas visitan a FC Heidenheim sabiendo que deben ganar, esperar que Union Berlin pierda y darle la vuelta a los tres goles en el diferencial respecto a los del este berlinés para salir del descenso directo e irse al playoff de descenso. La permanencia de los dirigidos por Timo Schultz depende de un milagro pero, si han llegado hasta aquí, tienen motivos para creer.

Heidenheim se encuentra en la misma situación que Augsburg, ya que también pueden optar a esa hipotética plaza de Conference League si consiguen los tres puntos y Freiburg cae, lo que les permitiría clasificar a una competición europea por primera vez en su historia y encima como recién ascendido. Por ello, será un partido lleno de muchas emociones para los dos bandos.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Union Berlin también tiene su final particular contra Freiburg

Si hay que vigilar lo que pase en el partido de 1.FC Köln, también hay que estarlo de lo que pase en Köpenick. Union Berlin recibe en su estadio a SC Freiburg sabiendo que puede vivir cualquier escenario posible: salvación, playoff de descenso y descenso directo. De pasar a jugar la Champions League, los Eisernen tienen un duelo clave por su supervivencia en la élite del fútbol alemán.

En caso de que los Eisernen se lleven los tres puntos en esta Jornada 34, una derrota de Mainz o de Bochum les mantendría en la Bundesliga. Si estos dos equipos suman en sus partidos o Union empata, su destino será el playoff donde ya espera Fortuna Düsseldorf. Y en caso de perder, deben esperar que Köln no gane y vigilar la diferencia de goles para no caer al descenso directo.

La ventaja de campo es fundamental para Union Berlin y también les ayudaría que su rival no se jugara nada, pero no es el caso. Freiburg no sólo puede mantener la octava plaza si puntúa, sino que podría asegurar su billete a Europa y no depender de Borussia Dortmund si logra ganar y Hoffenheim no lo hace ante Bayern. Sería la mejor despedida posible para Christian Streich, que dirigirá su último partido con el club de la Selva Negra tras más de una década de relación, así que los locales lo tendrán muy difícil para lograr su objetivo de la permanencia.

La despedida de Marco Reus del Signal Iduna Park

El último encuentro a destacar de esta Jornada 34 es uno donde, si bien nadie se juega nada, quedará marcado en la memoria de los amantes de la Bundesliga. Borussia Dortmund recibe al ya descendido Darmstadt en el que será el último partido de Marco Reus en el Signal Iduna Park. La leyenda del BVB, que partirá como titular, tendrá una despedida a la altura en el templo aurinegro de la mano del club y de sus aficionados.