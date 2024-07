Cucurella: «Me entristeció que me hayan abucheado»

En las últimas horas, Cucurella habló de como vivió el abucheó alemán después de la mano en los cuartos de final.

Las declaraciones de Cucurella

«Al principio me sorprendí. Me di cuenta por primera vez cuando se leyó mi nombre antes del partido y mucha gente hacía sonar sus silbidos. Lo pensé un poco y luego me di cuenta de que era por la situación de la mano ante Alemania«.

«No pensé mucho en ello, pero al mismo tiempo me entristeció un poco que la gente viniera al partido únicamente para abuchear a un solo jugador. Las personas que hicieron eso, desperdiciaron sus entradas porque podrían haber ido a parar a aficionados que habrían disfrutado mucho del partido».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Por qué no se cobró la mano?

Para el lateral, la discusión ya está zanjada desde la explicación dada por la propia UEFA, insistiendo que son «cosas que pasan». Según lo explicado por Roberto Rosetti (jefe arbitral de la federación) a los referís y a los medios antes de empezar la Eurocopa, la mano de Cucurella es válida. El propio árbitro Anthony Taylor hizo un gesto en cuanto se produjo la jugada indicando que el brazo estaba recto y hacia abajo.

Dicha jugada entró entre los ejemplos del órgano rector del fútbol europeo, explicados con un gráfico indica que es legal y que no: todo brazo más allá de los hombros está fuera de su posición natural y, por lo tanto, es falta. Hay más lugar a la interpretación en acciones con casi un ángulo de 60 grados, dependiendo de distintos matices.