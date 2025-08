Deniz Undav opina del interés del FC Bayern en Nick Woltemade

El delantero del VfB Stuttgart, Deniz Undav, habló sobre cómo sus compañeros lidian con Nick Woltemade en medio de especulaciones con una posible salida al FC Bayern.

Undav confía en que Woltemade se quedará en Stuttgart

En una entrevista con la revista Kicker, Undav no ocultó su felicidad por tener a Woltemade como compañero de equipo y que una salida al FC Bayern no sería de su agrado.

Cuando se le preguntó si estaría contento si su compañero de ataque de la temporada pasada se mudara a Múnich, Undav dijo:

“Para nada. Estamos muy contentos de tenerlo… Estamos intentando hablar con él. Todos queremos ayudarle a mantener la mente despejada. Es totalmente comprensible que un jugador se preocupe cuando llama el FC Bayern”.

El jugador de 28 años le dio un par de consejos a su colega sobre cómo lidiar con los rumores:

“Le escribí un par de veces antes de la pretemporada y le dije que no leyera tanto, que no mirara a todos lados, que no se preocupara por si la afición todavía lo quería. Debería dejar de preocuparse y darlo todo”.

El delantero quiere seguir ganando títulos en el club

Undav, quien se incorporó al Stuttgart el verano pasado procedente del Brighton tras una exitosa cesión, tuvo dificultades la temporada pasada. Pero su rendimiento mejoró hacia el final y jugó un papel clave en la consagración de su equipo en la DFB-Pokal. Sobre si él tuvo ofertas en el verano, contestó de forma divertida:

“Con nueve goles y tres asistencias, es difícil conseguir ofertas. Sinceramente, no tengo intención de irme. Te lo juro, no pienso así, para nada. Amo al Stuttgart, me identifico completamente con el club, con la afición. Me encanta estar aquí y jugar un gran fútbol. Nunca se sabe qué nos depara el futuro. Pero sé que soy feliz. Y cuando soy feliz, es difícil llegar a ninguna parte”.

Tras ganar la Copa Alemana, el Stuttgart se clasificó para la Europa League, una competición en el que, si demuestran su calidad, podrían ser uno de los favoritos para ganarla. Sobre el objetivo del club en dicho torneo, Undav comentó:

“Sin duda, queremos llegar lejos. Es posible conseguir muchas cosas. Si nos mantenemos sin lesiones, también podremos competir en la Europa League”.

El Stuttgart comienza su temporada en 12 días, donde se enfrentará al FC Bayern en la recién nombrada Supercopa Franz Beckenbauer. Esta será la segunda vez consecutiva que juegue en el primer partido de la temporada, ya que el año pasado perdió contra el Bayer Leverkusen en los penales.