Desde Alemania descartan la llegada de Skriniar a FC Bayern

Con las puertas de salida de Paris Saint-Germain muy abiertas, medios franceses afirman que Milan Skriniar es del interés de FC Bayern München, pero en Alemania se descarta que el central eslovaco vaya a recalar en el club bávaro.

PSG no quiere a Skriniar, pero a Bayern tampoco le interesa el fichaje

En plena recta final del mercado de fichajes, muchos son los equipos que pisan el acelerador para vender a los jugadores con los que no quieren contar en esta temporada. Uno de los principales casos es Milan Skriniar. El defensor recaló como agente libre en Paris Saint-Germain en 2023 tras terminar contrato con el Inter de Milán y, si bien arrancó como titular, una lesión a mitad de temporada le apartó varios meses de los terrenos de juego. Cuando regresó, Luis Enrique no confió en el eslovaco en los partidos clave de Champions League y Coupe de France, y ahora su situación es peor. El técnico español le comunicó hace varias semanas que no cuenta con él.

PSG quiere buscarle antes del Deadline Day una salida. Su contrato se extiende hasta 2028 y es uno de los mayores sueldos de la plantilla, algo inasumible si no entra en los planes del entrenador. Según Le Parisien, FC Bayern es uno de los clubes que más sigue de cerca su situación, junto a Juventus. No obstante, Florian Plettenberg y Sky afirman que estos rumorres no son ciertos y que el central no es del interés de Los Bávaros.

Las lesiones dejan a Kompany justo de centrales

De cara a la primera vuelta, la zaga de FC Bayern ha quedado bastante mermada por las lesiones. Primero fue la de Hiroki Ito, un mes después de que el japonés fichara por el club, y en los últimos días llegó la de Josip Stanisic. Tendrán que esperar muchas semanas para que los dos defensores puedan volver a jugarse. Sumado esto a la venta de De Ligt y al traspaso fallido de Jonathan Tah, Vincent Kompany tiene a tres centrales a disposición: Dayot Upamecano, Kim Min-jae y Eric Dier. No se esperan más refuerzos antes del cierre de mercado y deberán aguantar con ellos hasta que Ito y Stanisic se recuperen.