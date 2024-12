Dinamo Zagreb tiene un gran interés en Sébastien Haller

Sébastien Haller, actualmente cedido por el Borussia Dortmund al Leganés, es el mayor deseo del Dinamo Zagreb en el mercado de fichajes.

Haller y una temporada para olvidar

En Zagreb, se termina el 2024 de forma muy movida. Luego de la destitución de Nenad Bjelica y la llegada del célebre Fabio Cannavaro al banquillo, el Dinamo está trabajando en la incorporación de nuevos jugadores. Y en el tope de la lista de deseados, aparece Sébastien Haller.

El delantero, que todavía es oficialmente jugador del Dortmund, no está pasando por su mejor momento. Esta temporada en el Leganés disputó solamente 525 minutos en nueve partidos, aunque todavía no ha marcado un gol.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Dinamo Zagreb busca que vuelva a sus mejores épocas

Según informa germanijak.hr, lo que no se sabe es en qué condiciones piensa llevárselo el Dinamo. Haller tiene contrato con el BVB hasta el verano de 2026 y está cedido hasta final de temporada. Según la normativa de la FIFA, un jugador puede estar inscrito en tres clubes durante la temporada y jugar únicamente en dos.

El marfileño estuvo dos veces en el banquillo del Borussia al comienzo de la temporada: en la primera ronda de DFB-Pokal ante el Phönix Lübeck y en la primera fecha de la Bundesliga ante Eintracht Frankfurt. Sin embargo, no jugó un solo minuto. En ese sentido, si el Zagreb hace los movimientos necesarios por el futbolista de 30 años, no debería tener obstáculos teniendo en cuenta que el cuadro aurinegro constaría como un equipo en el que no jugó en el curso actual.