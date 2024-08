Directivo del Bayern: «Tenemos un mes de mercado y sucederán más cosas»

En las últimas horas, Jan-Christian Dreesen, director general de FC Bayern München, habló de como ve el actual mercado y… ¿le respondió a Hoeness?

Las declaraciones completas

«Tanto la compra como la venta son parte del negocio. No es sólo este año que queremos vender jugadores. Si miras el año pasado y los años anteriores, también vendimos jugadores. Es parte del negocio. De lo contrario, muchos jugadores no jugarán y los jugadores jóvenes no tendrán ninguna oportunidad. Algunos fichajes tardan semanas y no son fáciles. Y lo mismo ocurre con la venta de jugadores, tampoco siempre es fácil».

«Estamos en medio de la planificación de la plantilla, junto con el entrenador. Todavía tenemos un mes de mercado de fichajes por delante y sucederán algunas cosas».

La polémica con Hoeness y el mercado de FC Bayern München

En este mercado de fichajes, Los Bávaros llevan poco más de 127 millones de euros gastados entre los fichajes de Olise, Palhinha e Ito. Ante esto, Uli Hoeness la semana pasada declaró que ahora necesitan vender para volver a pensar en fichar nuevos refuerzos, lo cual armó una gran polémica en el club.

Ante esto, la respuesta de Dreesen parece estar directo a él prometiendo que más cosas van a suceder. Por lo pronto, es cierto que todo está enfocado en vender jugadores, por lo que dice el director general, la plantilla es amplia y muchos no jugarán. Veremos si esta situación la pueden destrabar con la salida de Mazraoui y con un nuevo oferente que pague lo que piden por De Ligt.