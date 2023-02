Donyell Malen con un pie fuera de Borussia Dortmund

Se ha dado a conocer que si la situación de Donyell Malen persiste en Borussia Dortmund, este buscaría estar fuera del club.

Un jugador que ha perdido mucho terreno

Por lo general, la dirección deportiva del club negriamarillo suele contar con algunos efectivos de más en cada mercado de verano. La generalidad indica que siempre tienen que lidiar con cuatro o cinco jugadores lesionados en distintos puestos. Es por ello que la oportunidad para los profesionales siempre está ahí. Incluso, muchos jugadores que no esperaban contar ni con minutos, muchas veces terminan jugando.

Ahora bien, lo que sucede actualmente es un alivio para el propio Edin Terzic. Actualmente, salvo por el caso Morey, solo cuenta con un lesionado, Youssoufa Moukoko, que está en esa situación por un golpe en el último fin de semana. Es por ello que la competencia en todos los puestos, sobre todo, en ataque, está al rojo vivo.

Si bien, Malen comenzó siendo titular por la banda, sus competidores han mejorado notablemente su nivel. Por un lado, Julian Brandt se convirtió en inamovible por lo que está haciendo y Karim Adeyemi se convirtió en ese jugador que tanto se esperaba cuando lo ficharon. Por otra parte, Jamie Bynoe-Gittens es decisivo cada vez que entra, por lo que la primera opción en el banco de suplentes es él.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga con la mejor información del fútbol alemán.

Malen más fuera que dentro en Dortmund

No cabe ninguna duda de que esta situación al neerlandés lo coloca en una posición más que incomoda. En los últimos cuatro encuentros solo ha podido contar con 19 minutos. Y como si ello fuera poco, en los últimos dos, ni siquiera ha visto acción de ningún tipo.

Es por ello que, según RuhrNachrichten, la situación no durará mucho más. Si la falta de oportunidades sigue en esta sintonía, el jugador le comunicará al club que quiere salir. Si esto finalmente ocurre, sin dudas, será uno de los peores fichajes de los últimos años. Ha costado 30 millones de euros y no le ha brindado nada al club. Veremos si con la lesión de Moukoko puede ver más acción como centrodelantero, aunque no se espera que eso ocurra.