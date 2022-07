¿Donyell Malen tiene opciones en Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund incorporó a Adeyemi y a Haller en ataque y nos preguntamos si tiene algún sentido conservar la ficha de Donyell Malen.

Dos refuerzos y una lesión

Ya es más que conocido por todos que la dirección deportiva comandada por Sebastian Kehl está haciendo un gran mercado de fichajes. Y la gran causa de esto es, en primer lugar, por haberse traído a Sébastian Haller que reemplazará a Erling Haaland. Y en segundo lugar, por traerse el mayor talento alemán como es Karim Adeyemi.

Ante esto, las opciones para los jugadores ofensivos se van acotando. Nadie puede pensar que los anteriormente mencionados llegarán a ser suplentes. Es por ello que para Donyell Malen la única opción que tiene es arrancar desde la banca desde el comienzo de temporada.

Ahora bien, en las últimas horas sufrió una lesión muscular que lo tiene marginado de los primeros entrenamientos. Y ante esto, quién también está gritando presente en Youssoufa Moukoko. La joya quiere ganar minutos en la próxima temporada a como de lugar y la pregunta es dónde ubicar a Malen en el equipo para que pueda jugar.

Malen buscará revancha en Dortmund, pero ¿habrá posibilidades para que se dé?

Como si ello fuera poco, los antecedentes del neerlandés no son los mejores. En la pasada temporada, Haaland estuvo lesionado más de 15 encuentros y nunca se ha podido ganar un lugar en el esquema titular. No solo no ha podido demostrar la calidad que tenía en PSV, sino que ha marcado solo nueve goles y brindó seis asistencias en 37 encuentros jugados.

Seguramente, Edin Terzic lo tenga en cuenta porque han pagado 30 millones de euros por él. Ahora bien, no habrá tantas posibilidades de mostrarse en la temporada 2022/23. La competencia en ataque estará a un nivel altísimo y si no rinde, verá al equipo desde la banca.