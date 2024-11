Dinamo Zagreb 0:3 Dortmund: BVB se sube al cuarto lugar y se ilusiona con los octavos

Borussia Dortmund venció 3:0 a Dinamo Zagreb y se subió al quinto lugar de la clasificatoria de Champions.

Una genialidad de Gittens destrabó el primer tiempo

Después del gran triunfo ante Freiburg, BVB volvía a la campaña europea para visitar Croacia y enfrentar a Dinamo Zagreb. Sahin decidió mantener diez de sus once jugadores con respecto al pasado partido. Julian Ryerson venía flojo desde que se recuperó de su lesión y en su lugar entró Gross desde el arranque.

Ahora bien, esto no dio un efecto positivo en ataque. Los croatas les cerraron todas las puertas por el medio donde Sabitzer y Brandt suelen sacar ventaja. Y ante las pocas variables por la banda, el juego se centralizó por una cuestión natural y los caminos no se encontraban. Además de ello, Malen y Gittens no estaban haciendo una buena primera mitad. Sin embargo, el inglés hizo una genialidad onde encaró con su pierna derecha y la clavó al ángulo más lejano de Zagorac para enviar la primera mitad con un 1:0 en el marcador.

Dortmund se hizo fuerte y pegó cuando tenía que pegar ante Dinamo

Antes de iniciar la segunda mitad, Sahin tuvo que realizar un cambio obligado. Brandt tuvo una molestia física en el final del PT y fue reemplazado poro Ryerson, quien paso a la banda para enviar a Gross a la zona media. Este cambio provocó que el juego por las bandas vuelva a aparecer y la fluidez en el mediocampo se vea más presente.

Sin embargo, BVB sacó más distancia desde la pelota parada. Un gran centro del mencionado Gross habilitó a Bensebaini para que este marca el 2:0 y firme de manera oficial su figura del partido. El argelino viene siendo clave desde el lateral izquierdo y hoy se volvió a consagrar con una actuación envidiable. Ya en los últimos minutos, Guirassy, recuperado de su lesión, firmó el 3:0 final tras una carambola de la defensa local.

Con esta victoria, se suben al quinto lugar de la clasificación de Champions para pensar directamente en Der Klassiker del próximo sábado.