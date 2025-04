Dortmund 3:2 Gladbach: Las Abejas vencen en un abrir y cerrar de ojos

Borussia Dortmund confirma su buen momento actual con una victoria por 3:2 ante el Gladbach, con una ráfaga de 3 goles en 10 minutos.

Dortmund domina, pero Gladbach se pone en ventaja

El entrenador del Dortmund, Niko Kovač, no realizó cambios en su once inicial respecto a la victoria por 3-1 ante el FC Barcelona y apostó por una defensa de tres hombres, como en los dos últimos partidos. El capitán Emre Can y Chukwuemeka regresaron al banquillo. Por su parte, Gerardo Seoane realizó cinco cambios tras la derrota por 1-2 ante el SC Freiburg: Omlin se recuperó a tiempo y sustituyó a Pereira Cardoso en la portería, mientras que Ullrich, Reitz, Stöger y Cvancara fueron titulares.

El Dortmund controló el ritmo del partido durante largos tramos, pero solo logró realizar un disparo antes de marcar los tres goles a partir del minuto 40. Los Potros, por otro lado, se replegaron a una línea de cinco hombres cuando la pelota no estaba en su poder y esperaron en gran medida los contraataques.

Sin embargo, el gol del 0:1 llegaría en una rápida sucesión de pases, con una pared entre Itakura y Stöger. El japonés definió contra el palo para marcar el primer tanto del partido. Aunque el equipo local fue el equipo mejor parado en el primer tiempo, Ullrich marcó el segundo tanto del Gladbach, pero Elvedi estaba en fuera de juego, por lo que fue anulado inmediatamente.

Un endiablado cierre de primer tiempo le da los tres puntos al local

Inmediatamente después llegó el vendaval. Una recuperación de Chukwuemeka terminó en Groß por la derecha, y este le mandó el centro a Guirassy, que transformó perfectamente el envío en el 1:1. Sin dejar levantar a su rival del golpe, el BVB pegó de nuevo: esta vez es Groß quien asistió a Yan Couto por el lado derecho. Él, a su vez, llevó el balón al medio para que Nmecha remate al rincón más lejano del arco de Omlin.

Antes de que el árbitro pudiera marcar el descanso, Dortmund marcaría el tercero. Una débil perdida de Stöger finalizó en Chukwuemeka, que se la sirvió a Guirassy para que marque su doblete. Sin embargo, la salvada del guardameta visitante terminó en la cabeza de Svensson para que marque su primer gol en Bundesliga.

En el segundo tiempo, el encuentro se amesetaría. Sin embargo, emociones no faltarían. El VAR revisaría una falta de Nmecha en una pelea por el balón dentro del área y cobraría el penal para el Gladbach. Stöger marcaría el 3:2 con un remate rasante. Durante los minutos siguientes, el ritmo de juego bajó y se desarrolló principalmente en el centro del campo, con ambos equipos sin precisión final en su ataque.

Con el resultado final, el Dortmund superó al Gladbach en la tabla y se ubican en la séptima plaza de la tabla. Los blanquinegros descienden a la novena posición.