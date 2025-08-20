Dortmund suma el puesto de central como prioridad en este mercado

Borussia Dortmund inició el mercado con la intención de reforzar su mediocampo creativo y sumar un delantero dentro de un presupuesto limitado de 30 millones de euros. Sin embargo, las prioridades han cambiado debido a la realidad competitiva del equipo. Ahora, la dirigencia elabora una lista de defensores centrales con el objetivo de asegurar presente y futuro.

El perfil buscado combina proyección deportiva y sostenibilidad económica, ya que el club pretende encontrar un jugador útil en el corto plazo y valioso en el largo. Un préstamo con opción de compra aparece como la alternativa más realista, considerando las altas cifras actuales de transferencias. La idea es no comprometer excesivamente las finanzas, manteniendo competitividad en el mercado.

Dortmund cree que fichar un central es fundamental

Entre los ofrecimientos recientes, apareció Victor Lindelöf, actualmente libre tras su etapa en el Manchester United. Sin embargo, Dortmund rechazó la opción porque solo representaba una solución temporal. Además, el aspecto económico tampoco lo convertía en una ganga atractiva para el club.

Loïc Badé, del Sevilla FC, es un perfil que encaja en lo deportivo, pero su valor cercano a 30 millones lo hace inaccesible. A este escenario se suma la competencia del Bayer Leverkusen, dispuesto a pagar gracias a los ingresos por la venta de Florian Wirtz. De este modo, su llegada parece poco probable.

Renato Veiga, actualmente en el Chelsea, también interesa en Dortmund para ocupar la posición de central. Sin embargo, el costo de más de 25 millones más salario es una barrera complicada. Otra alternativa es Maxence Lacroix, del Crystal Palace, a quien Kovac conoce bien de Wolfsburgo. Finalmente, Juan Giménez de Rosario Central estaba encaminado, pero su grave lesión descartó cualquier posibilidad inmediata.