Duranville salió lesionado y crece la preocupación en Dortmund

En el día de ayer, Borussia Dortmund disputó un amistoso y Julien Duranville se retiró lesionado pasados los 15 minutos del partido.

Otra buena prueba para los de Terzic

En la noche estadounidense, los negriamarillos jugaron contra San Diego Loyal y la victoria fue indiscutible desde el principio hasta el final, pero tuvieron algún que otro sobresalto. Sin embargo, no deja de ser menos cierto que en los amistosos la actitud en la marca es más relajada y más cuando solo se juega contres defensores naturales y solo un centrocampista de corte (Süle, Hummels, Ryerson y Can). Así y todo, cerraron la valla en cero y Terzic se mostró muy a gusto.

Pero más allá de lo dicho, el rol en el ataque sí que estuvo sobre saliente. El partido terminó con seis goles a favor que se distribuyeron entre Duranville, Moukoko, Reus, Meunier, Haller y el juvenil Besong. Ahora veremos si podrán repetir la misma ecuación en dos amistosos de mayor exigencia, como lo son los que tienen contra Ajax, Manchester United y Chelsea.

La única mancha: Duranville lesionado

Ahora bien, más allá de todo lo mencionado, hay una causa por la que la sonrisa no fue plena en el día de ayer. Después de marcar su gol, Duranville tuvo que salir sustituido prematuramente. La razón de esto es que sufrió de molestías musculares y no lo quisieron arriesgar. Por el momento, no hay parte oficial de parte del club para ver cuanto tiempo estará afuera, pero las alarmas ya están prendidas. Recordemos que en enero llegó a BVB por lesiones, recién pudo debutar en el último encuentro de temporada.

Habrá que tener paciencia porque parecía que esta temporada nos iba a mostrar todo lo bueno que es.