Eden Hazard crítica a Alemania por defender el «One Love»

Eden Hazard, principal cara de la selección de Bélgica, criticó a Alemania por lo que hicieron para mostrarse en defensa del «One Love».

La alternativa de Alemania a llevar el brazalete fue taparse la boca

No son nuevas las opiniones de numerosos países en contra de la celebración del Mundial en Qatar. Muchas eran las selecciones dispuestas, junto a Alemania, a protestar ante las políticas en contra de los derechos humanos que se llevan a cabo en el país anfitrión. Las europeas tenían pensado utilizar el brazalete «One Love» con un arcoiris, tal y como lo hicieron durante la pasada UEFA Nations League, pero la amenaza de la FIFA de sancionar deportivamente a los capitanes que lo llevaran hizo que se bajaran de ese carro.

La Federación Alemana de Fútbol se comprometió a buscar una forma de expresarse y, a diferencia de otras, la Selección Alemana sorprendió justo antes de su debut en la competición. Los jugadores del seleccionado de Hansi Flick posaron ante las cámaras tapándose la boca, simbolizando que «les han quitado su voz».

Hazard cruza el accionar de Alemania por defender el «One Love»

No cabe ninguna de que ante esto muchas opiniones se mostraron a favor. Sin embargo, también hubo una postura en contra con la inclusión de la política en el mundo del fútbol. Entre ellas, está la de Eden Hazard, capitán del seleccionado de Bélgica.

«Hubiera sido mejor que no hagan nada y ganar. Estamos aquí para jugar al fútbol, no para enviar un mensaje político. Para ello, hay gente más adecuada.»

Normalmente, la selección belga utiliza el brazalete de «One Love» y, no solo ello, sino que la propia asociación de fútbol belga se mostró a favor hace apenas un día. Ahora bien, para Eden lo más importante es el resultado futbolístico y es por ello que no rechistó cuando se enteró de que no podía usar el habitual brazalete de capitán.