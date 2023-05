Eintracht Frankfurt se enfrentará a RB Leipzig en la final de DFB Pokal

El segundo boleto para la final de DFB Pokal es para Eintracht Frankfurt. Las Águilas vencieron por 2:3 en casa de VfB Stuttgart y se verán las caras con RB Leipzig en el Olympiastadion de Berlín.

Eintracht supo despertar a tiempo para vencer en Stuttgart

La mala segunda vuelta de temporada para Eintracht les sacó de la lucha por puestos de Champions League y les hizo centrarse en la Pokal, donde les recibía un Stuttgart que aún tenía esperanzas de levantar un título pese a estar en plena pelea por la permanencia en Bundesliga. Los locales plantaron un partido complicado, siendo muy superiores en un primer tiempo donde tuvieron varias ocasiones claras de gol. Sin embargo, sólo pudieron anotar una de ellas, por mediación de Tiago Tomás, pero parecían tener el encuentro bajo control.

Oliver Glasner supo despertar en el descanso a un plantel que, pese a llevar nueve partidos seguidos sin vencer en liga, nunca pierde la calidad. Y en cuestión de 10 minutos ya le habían dado la vuelta con goles de Daichi Kamada y Evan N’Dicka, ambos desde fuera del área. Stuttgart no se vino abajo y se lanzó con todo al ataque, pero ahí se hizo notar la experiencia de un Eintracht que sabe competir en copas y que hace cinco años ya se proclamó campeón de Pokal. De penal en el 77′, Kolo Muani puso el tanto de la sentencia y que les deja a tan sólo un partido de proclamarse campeones. Enzo Millot recortó distancias seis minutos después pero Los Suabos, tras la expulsión de Borna Sosa en el tramo final y la polémica de un posible penalti por mano no pitado, no pudieron dar la sorpresa.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

El vigente campeón de la Pokal les espera en la final

La final de esta edición de la DFB Pokal será entre dos equipos que, si sacamos a FC Bayern München y Borussia Dortmund de la ecuación, son los últimos ganadores de la competición. Eintracht Frankfurt, campeón en 2018 y de la Europa League hace un año, irá a Berlín para enfrentarse a RB Leipzig, vencedor en la última edición. Un partido que promete, ya que los dos planteles se han llevado al límite en muchas ocasiones y la pasada temporada ganaron en sus respectivas finales. Un broche de oro para una Pokal que, como siempre, lleva la emoción de inicio a fin.