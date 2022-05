Eintracht Frankfurt se interesa por Marc Roca

El futuro de Marc Roca en FC Bayern parece tener los días contados y un equipo de la Bundesliga se ha sumado a la puja por el español. Eintracht Frankfurt anda tras los pasos del centrocampista que busca un cambio de aires tras dos años con muy pocas oportunidades en Baviera.

Marc Roca, con pie y medio fuera de FC Bayern

El periplo de Marc Roca en Múnich ha sido más frío de lo que mucha gente esperaba. Después de una buena etapa en el Espanyol, en el FC Bayern no ha encontrado su sitio bajo los mandos de Hansi Flick ni de Julian Nagelsmann, y todo apunta a que una venta en verano es más que probable. Pese a no gozar de muchos minutos, no ha dejado nunca buenas sensaciones y atrae el interés de bastantes equipos. Uno de ellos es Eintracht Frankfurt.

Desde Sport1 afirman que Las Águilas han preguntado al Bayern por Roca e incluso ya se han puesto en contacto con sus agentes para negociar su llegada a Frankfurt. El jugador es del interés de Markus Krösche, director deportivo del Eintracht, que ya intentó llevarle al club del Meno en el mercado invernal. Incluso Krösche, que antes de llegar a Frankfurt estuvo en la dirección deportiva de RB Leipzig, quiso ficharle para Los Toros Rojos pero Roca terminó eligiendo al Bayern. Ahora se presenta una oportunidad perfecta.

En Baviera estarían dispuestos a vender por 8 millones de euros, recuperando así casi toda la inversión que hicieron en su momento para fichar a Roca. Un monto realista para un Eintracht que viene de ganar la Europa League.

La Champions, el gran atractivo de este Eintracht

La pelea por Marc Roca no va a ser fácil para Eintracht Frankfurt. El mismo medio también afirma que Real Betis o incluso FC Barcelona se han interesado por él, pero hay dos factores decisivos que juegan a favor de Las Águilas. Primero, Roca no vería con malos ojos probar fortuna en Alemania con otro club. Y segundo, tendría la oportunidad de establecerse en el XI de un equipo que jugará Champions League y que necesita un centrocampista organizador de su mismo perfil.

En Frankfurt necesitan refuerzos para afrontar su aventura en Champions, en FC Bayern necesitan vender jugadores sin minutos y Marc Roca necesita los minutos y confianza que le han faltado estos últimos años. ¿Saldrán ganando todas las partes?

