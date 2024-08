El Bayern de Kompany echa a andar con victoria en Pokal

La era Kompany en FC Bayern München empieza con un triunfo en su primer partido oficial. Un doblete de Thomas Müller y otros dos goles de Coman y Kane les dan la victoria a Los Bávaros sobre el Ulm en la primera ronda de DFB Pokal.

Muchos cambios, pero al final apareció el de siempre

Después de quedarse la pasada temporada sin levantar un título en más de una década, el objetivo de Vincent Kompany en FC Bayern München este año es volver a ganar, y para ello hay que hacer las cosas bien desde el primer día. Una pretemporada muy movida en las oficinas pero relativamente tranquila sobre el campo precedía a este primer partido oficial del técnico belga en Baviera, donde dejó en el inicio a varias estrellas como Kane, Coman, Davies o los recién llegados Olise y Palhinha en el banquillo. Goretzka, en cambio, se quedó fuera de la convocatoria, en un aviso de que quizá no tenga sitio en la plantilla de cara al cierre de mercado.

Kimmich volvía al centro del campo con Pavlovic, Stanisic le reemplazaba en el lateral derecho y Mathys Tel partía en las bandas con Gnabry. Sin embargo, ninguna de estas novedades generaron el primer impacto y quien lo hizo fue Thomas Müller. En 15 minutos ya había marcado un doblete para poner todo en calma, y lo hizo como acostumbra: estando siempre en el lugar indicado. En el primero aprovechó un rechace dentro del área para rematar con frialdad, y en el segundo simplemente tuvo que empujar a la red el pase de Gnabry. Suficiente para bajar las marchas y gestionar con tranquilidad todos los minutos que quedaban.

Ulm apenas reaccionó y Bayern avanza en la Pokal

A diferencia de los otros rivales a los que se enfrentaron los clubes de Bundesliga hoy en la Pokal, teniendo todos ellos que ir a la prórroga, Ulm lo pasó demasiado mal. Le costó generar ocasiones y se encerró pensando en que ocurriría un fallo que les permitiría recortar distancias. La realidad es que pasó todo lo contrario. En mitad del primer tiempo, tuvo que sustituir a su guardameta Christian Ortag por un golpe que le dejó tumbado sobre el césped varios minutos. Luego, ya en el segundo, pudo haber lanzado un penal por una mano sospechosa de Serge Gnabry dentro del área pero el árbitro no lo vio. Al no haber VAR en esta primera ronda de Copa Alemana, no se pudo revisar y no se señaló nada.

Con los cambios, dando entrada a los que en otro día serían titulares, Bayern abandonó un poco el ritmo parsimonioso. Coman saltó al campo el primero y fue el protagonista del tramo final de encuentro. Esa ausencia del VAR jugó primero en su contra, ya que recibió un pisotón en el área que también pudo ser penal y que, como pasaba minutos antes, tampoco se pitaba. Curiosamente, en el estadio del Ulm sí se utilizará el VAR esta temporada ya que, siendo equipo de 2.Bundesliga, debe estar equipado para los encuentros de liga. Al menos el francés se quitó esa espina ya que, en el tramo final, anotó su gol particular con una asistencia de su compatriota Olise. Ya en el descuento, un cabezazo de Kane a placer puso el 0:4 definitivo.

En el inicio de temporada Bayern no falla y las sensaciones del plantel de Kompany, si bien su rival había aceptado su suerte desde el principio, son positivas. En una semana, deberán demostrar esa confianza en el inicio de la Bundesliga.