El City llega a un acuerdo con Omar Marmoush

En las últimas horas, Sky Sports confirmó que Manchester City llegó a un acuerdo con Omar Marmoush, pero falta lo más importante.

Hay acuerdo entre el City y Marmoush, pero…

Como bien dijimos, el egipcio ya tiene un acuerdo en términos contractuales con el City. Las conversaciones se dieron en el comienzo de este fin de semana con él y su agente y llegaron a un buen puerto entre las partes. La misma fuente indica de que las conversaciones van en buen camino, pero lo que resta ahora es llegar a hacer un trato con Eintracht Frankfurt. Los diálogos son los mejores porque, si bien quieren conservar a su gran figura de esta campaña, lo que pagarían desde Inglaterra es un monto que no siempre aparece por un jugador.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Las Águilas fijan el precio de Marmoush

Ante el interés contado desde la Premier League, hay que tener en cuenta que Omar Marmoush tiene contrato con el Eintracht Frankfurt hasta 2027 y no tiene cláusula de rescisión. Por eso, según información de Sky, el Eintracht exige actualmente unos 80 millones de euros. No hay cláusula de salida y las ofertas significativamente inferiores a esta serán rechazadas inmediatamente. Ya Markus Krösche declaró que la idea es conservar a todos los miembros de la plantilla a no ser que vengan con una oferta seductora.