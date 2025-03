El destino de Thomas Müller estaría en Estados Unidos

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Thomas Müller podría seguir su carrera en el fútbol de los Estados Unidos.

Sorprendido porque no le ofrecieron una renovación en Bayern

Thomas Müller se sorprendió un poco al no recibir una nueva oferta de contrato en el Rekordmeister. Habría esperado que el club le presentara algo. Sin embargo, no se negociaron cifras ni se presentó una oferta. Y, sin embargo, en noviembre, se dijo que estaban encantados de seguir con él.

Además, Max Eberl había confirmado en enero que si Müller quería jugar un año más, la renovación sería cuestión de segundos. A él le habría gustado jugar un año más. Por eso, esta situación le resulta un poco extraña.

Müller piensa la opción de emigrar a Estados Unidos

Aún no hay una decisión final de la directiva. Habrá otra reunión con Müller y su equipo la próxima semana. Si no se queda en el Bayern, el destino más probable es irse a Estados Unidos. Ha habido ofertas en el pasado y, además, muchos alemanes ya han decidido jugar sus últimos años en la MLS. Müller definitivamente no jugará en otro club de la Bundesliga