El entorno de Harry Kane ya planea su mudanza a Múnich

Harry Kane sigue siendo a día de hoy jugador de Tottenham Hotspur pero cada vez está más cerca de FC Bayern München. Su familia ya está buscando casa en tierras muniquesas para mudarse si se termina cerrando su fichaje.

La intención de Harry Kane este verano es salir de Tottenham Hotspur y ya ha dado el “sí” a FC Bayern, pero hasta el momento ninguna oferta de Los Bávaros ha conseguido convencer al club londinense. El delantero inglés, pese a todo, se encuentra en Tailandia con su equipo haciendo la pretemporada, pero ni él ni su entorno han dejado de pensar en Alemania.

Tal y como informa BILD, en los últimos días la esposa de Kane, Katie, viajó a Múnich junto a otros miembros de la familia para buscar una casa por si han de mudarse. Además, también está buscando escuelas internacionales para los niños en la zona, por lo que la idea ya está bastante avanzada.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Aunque ya saben que su estrella no quiere renovar contrato y podría quedarse libre en 2024, los Spurs no van a dejarle ir tan fácilmente y ya han mostrado su negativa a los acercamientos de FC Bayern. Al club londinense no le gustó que el delantero inglés negociara con Los Bávaros a sus espaldas y no van a poner ninguna facilidad. Además, han prohibido el acceso a todas sus ruedas de prensa al periodista de BILD, Max Schrader, por presentarse a una de ellas con una camiseta del conjunto bávaro con el nombre de Kane y el “9” a la espalda. En esta novela del mercado aún quedan muchos capítulos por escribirse hasta resolver el futuro del delantero.

The reporter who brought the Kane Bayern shirt to Postecoglou's press conference was BILD's Max Schrader. Postecoglou was angry when he saw the shirt – Spurs press officer then wanted to intervene, but the coach continued [@BILD via @iMiaSanMia] pic.twitter.com/FCzmYd2Bol

— The Spurs Express (@TheSpursExpress) July 22, 2023