El gran candidato a la venta en Borussia Dortmund

Kicker informa que el Dortmund ha decidido que Jamie Gittens es el gran candidato a la venta para este mercado de verano.

Varios interesados

El jugador de 20 años es considerado el principal candidato para dejar el club este verano, ya que existe mercado para él, ya que el Chelsea y el Arsenal han estado vinculados previamente con Gittens . El campeón de la Conference League podría empezar a negociar un acuerdo con Gittens, ya que ahora hay espacio en su plantilla tras la marcha de Jadon Sancho.

La venta del extremo también aportaría dinero, que se dice ronda los dos dígitos en millones de dólares, que el Dortmund puede utilizar en otras partes, como reforzar aún más el equipo tras la llegada de Jobe Bellingham.

Un jugador que se fue desinflando y Dortmund busca su venta

Gittens comenzó la temporada con fuerza y ​​fue una de las estrellas del Dortmund, que no estaba muy bien dirigido por Nuri Sahin. Sin embargo, tras el nombramiento de Niko Kovac como entrenador, Gittens ha tenido dificultades no solo para tener un impacto en el partido, sino también para mantenerse en el once inicial, ya que Kovac ha optado por otros jugadores como Karim Adeyemi.