El nuevo defensor que entra en la esfera de Bayer Leverkusen

En las últimas horas, Bayer Leverkusen tantea a Sepp van den Berg, defensor que pasó la última temporada en Mainz 05.

Tah quiere irse, pese a que Bayern se habría retirado

Según información de Kicker, el central está empezando a reconsiderar su decisión de dejar el Leverkusen y poco a poco se está dando cuenta de que su sueño de irse a Múnich este verano se ha hecho añicos después de que el Bayern se haya retirado del acuerdo.

Cuando negociaron un contrato con Tah, el Rekordmeister le había asegurado que seguirían adelante con el acuerdo este verano, pero ahora el defensa siente que las promesas del Múnich fueron más bien vacías. El Leverkusen ahora podría aprovechar la situación y ofrecerle a Tah un nuevo contrato con una cláusula de rescisión de alrededor de 15 € de euros para no perderlo gratis el próximo verano y al mismo tiempo no arruinar su sueño de unirse a un club de primer nivel. Una tarifa tan relativamente baja no sería un obstáculo si existe un interés serio por parte de un gran club

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Leverkusen tantea a un nuevo defensor

Ahora bien, la directiva Aspirina no quiere que una decisión sobre la hora de Tah lo deje en una posición incómoda de cara al final del mercado. Es por ello que El Bayer Leverkusen se ha puesto en contacto con el Liverpool en relación con Sepp van den Berg.

Liverpool, dueño de su ficha, exige 25 millones de euros, mientras que la competencia no será nada fácil porque Brentford también lo busca. Ahora bien, la que tienen para ganar es en la intensión del jugador. Al parecer, quiere volver a la Bundesliga después de la última temporada donde estuvo cedido en Mainz 05.