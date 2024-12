El nuevo extremo que explora FC Bayern München

En las últimas horas, FC Bayern München exploró la opción de fichar a Trincao debido a la crisis que pasa por encontrar un extremo ideal.

La crisis de una zona vital

Sin ninguna duda las bandas no pasan por su mejor momento. No hay un jugador que pueda ocupar esa zona y rinda con creces o, al menos, convenza a la afición de sus rendimientos. Serge Gnabry y Kingsley Coman ya no son lo que eran y, como si ello fuera poco, viven en la enfermería. Y, por otra parte, Leroy Sané nunca se rindió como se esperaba en un primer momento a tal punto de que hoy se habla de que podría salir debido a que su contrato vence en el próximo verano.

Bayern explora un nuevo extremo

El Bayern envió hace unos días a sus ojeadores al estadio José Alvalade para el partido entre el Sporting y el Arsenal. El extremo del Sporting Francisco Trincão (24) será uno de los jugadores que se seguirán de cerca. Hoy, el portugués dijo: «No puedo controlar eso y no puedo concentrarme en ello ni pensar en ello. Sólo puedo controlar el partido de mañana y mi preparación». Mientras tanto, El Barcelona mantiene una cláusula de recompra de € 20 millones por el portugués.