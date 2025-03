El plan de Borussia Dortmund para renovar a Schlotterbeck

Sky Alemania informa que el Borussia Dortmund quiere convertir a Nico Schlotterbeck en el futuro rostro del club y buscará extender su contrato.

El objetivo es retener a Schlotterbeck

En las últimas semanas, se ha hablado de la posibilidad de que Schlotterbeck abandone el Signal Iduna Park si el Dortmund no se clasifica para la Champions League. Aunque no se descarta un traspaso en verano, el jugador de 25 años está abierto a quedarse en el Dortmund, incluso si no llega a Europa.

Las negociaciones del contrato están actualmente suspendidas debido a la mala situación deportiva del Dortmund, que actualmente ocupa el puesto 11 en la Bundesliga, pero cuando se reanuden las conversaciones, el club negriamarillo apuntará a duplicar su salario, que actualmente es de 5-6 millones de euros.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Una temporada para el olvido a nivel equipo

A pesar del mal momento de forma del Dortmund, Schlotterbeck ha sido uno de los pocos jugadores consistentes en el equipo esta temporada y también ha sido un jugador que ha jugado la gran mayoría de los encuentros. Cuestión importante teniendo en cuenta la costumbre de tener muchos lesionados.

El fin de semana, la situación empeoró para el BVB, que perdió 2-0 contra el RB Leipzig. Sin embargo, al igual que la temporada pasada, el Dortmund está rindiendo en la Champions League. Remontó un 1-0 en contra en el partido de vuelta contra el Lille la semana pasada para ganar 2-1 y clasificarse para los cuartos de final contra el Barcelona.