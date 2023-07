El presidente de Tottenham, furioso con FC Bayern por Kane

Las negociaciones por Harry Kane presentan un nuevo inconveniente para FC Bayern München. Daniel Levy, presidente de Tottenham, quiere elevar el precio de venta por encima de los 100 millones de euros al descubrir de que Los Bávaros habrían llegado a un acuerdo con el delantero inglés a sus espaldas.

Daniel Levy le pone la cruz a FC Bayern por negociar con Kane en secreto

Desde hace varias fechas, los rumores más discutidos en FC Bayern giran en torno al fichaje de Harry Kane. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel quiere al internacional inglés como su gran refuerzo para la delantera de cara a la próxima temporada, pese a los manifiestos intentos de Tottenham para que este no salga de Londres este verano. Para el mandatario de los Spurs, Daniel Levy, los muniqueses se han pasado de la raya en las negociaciones y quiere devolverles la jugada.

Tal y como apunta SportBild, Levy está furioso con Los Bávaros por mantener conversaciones con Kane e incluso haber acordado términos personales con él sin notificarle. De hecho, Tuchel ya ha tenido una reunión con el delantero para darle a conocer los objetivos de Bayern para la próxima temporada.

En los últimos días, FC Bayern presentó una oferta de 70 millones de euros por Kane que no fue aceptada, y Levy está dispuesto a rechazar otra de 100 millones que el campeón de la Bundesliga pensaba enviar en los próximos días. Una declaración de intenciones de los londinenses, que han blindado durante años a su gran estrella.

Tottenham no tiene miedo pese a que acaba contrato en 2024

La situación para los Spurs, sobre el papel, no es nada favorable para retener a Harry Kane este verano. La próxima temporada no disputarán competición europea, han iniciado un proyecto con un nuevo entrenador y el delantero acaba contrato en 2024. Corren el riesgo de, si no venden ahora, verle abandonar el club como agente libre dentro de un año. Pero aún así, Daniel Levy y Tottenham se han cerrado en banda y dejan claro que, si Bayern quiere a su estrella, tendrá que pagar mucho más de lo que se imaginaba.