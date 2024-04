El regreso de Sven Mislintat al Borussia Dortmund llevará su tiempo

Aunque está casi todo encaminado para que Sven Mislintat regrese a la directiva del Borussia Dortmund, su entrada no será este mes.

Hay interés, pero no hay acuerdo

El regreso de Sven Mislintat al Borussia aún no está cerrado, pero no hay duda del interés fundamental de ambas partes en volver a trabajar juntos. El director deportivo Sebastian Kehl explicó la situación en Sky Sports, aclarando que aún no hay un acuerdo:

«En las últimas semanas hemos mantenido algunas conversaciones. Si hay algo que anunciar, lo haremos».

Sin embargo, según información de Ruhr Nachrichten, esto podría llevar algún tiempo. Watzke había mencionado abril como plazo para presentar un modelo de su sucesión al consejo de supervisión y al comité presidencial.

La llegada de Mislintat al Dortmund será después de la Champions

Aunque tiene intención de cumplir con este plan, no se espera un anuncio oficial durante las próximas dos semanas, debido a los importantísimos duelos contra el Atlético de Madrid. Toda la atención en este momento está puesta en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Por lo tanto, la planificación del plantel para la nueva temporada se realizará al mismo tiempo con la toma de decisiones sobre la nueva estructura de la directiva, junto con los directores Thomas Treß (finanzas) y Carsten Cramer (marketing y ventas).

Paralelamente, para los jugadores con un futuro incierto, como Marco Reus y Mats Hummels, también es importante demostrar su nivel en los complejos compromisos que el Dortmund deberá afrontar este mes. No solamente en la Champions, sino también en la Bundesliga, donde se juegan su plaza en el próximo curso de la Orejona. Bayer Leverkusen (21/4) y RB Leipzig (27/4) llegan como los partidos más trascendentales del cierre.