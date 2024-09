El Union se moviliza para ayudar al canterano Berkin Arslanogullari en su batalla contra el cáncer

El Union Berlin se ha movilizado en las últimas horas con una campaña de donaciones muy ambiciosa para ayudar a la familia del joven guardameta, Berkin Arslanogullari. El joven de 19 años, que lleva desde niño en las categorías inferiores de los Eisernen, está jugando el partido más importante de su vida al ser diagnosticado con un cáncer de hueso, tras el que incluso han tenido que amputarle una pierna. Desde hace unas semanas sus padres ya no pueden ir a trabajar para dedicarle atención completa así que necesitan esta ayuda para seguir adelante.

La campaña de Go Fund Me busca conseguir hasta 2 millones de euros. Ya se han alcanzado más de 135.000 en apenas unas horas desde que se publicó. Aficionados, jugadores y algunos ex del Union Berlinse han volcado con el alemán de origen turco para que la familia Berkin pueda salir adelante en estos difíciles momentos. En el himno del club se habla de pelear “Hombro con hombro por la Unión de Hierro” y una vez más el entorno del club está volviendo a responder cuando más se le necesita.

