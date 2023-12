El valor de la plantilla de Borussia Dortmund se desploma

La crisis de resultados que viene sufriendo Borussia Dortmund esta temporada en Bundesliga y Pokal, pese al buen nivel mostrado en Champions League, también tiene un impacto directo en los jugadores. La última actualización de los valores de mercado del portal Transfermarkt señala a la plantilla de Las Abejas como la que más valor pierde de la Bundesliga y, yendo nombre por nombre, sólo dos se salvan.

La plantilla que más valor pierde de toda la Bundesliga

24,2 millones de euros. Esa es la cifra de la devaluación de la plantilla de Borussia Dortmund en los últimos meses. Ninguna plantilla de la Bundesliga ha perdido tanto valor en la última actualización del mercado en Transfermarkt y dice mucho del extraño momento por el que está pasando el conjunto de Edin Terzic. Si bien consiguieron hacerse con el primer puesto en el que demostró ser el «grupo de la muerte» de esta edición de la Champions League, sólo han ganado uno de los últimos seis partidos de Bundesliga y Stuttgart les echó merecidamente de la Pokal. Un mal rendimiento en competición doméstica que ha hecho saltar por los aires las relaciones internas en el club y que también ha afectado al valor de mercado de un plantel que rinde por debajo de las expectativas.

Sólo dos jugadores han experimentado una subida en su valor y son de los pocos que han sabido ganarse los elogios pese a la mala dinámica. Uno de ellos es Gregor Kobel, que con su gran desempeño bajo palos ha salvado a su equipo de resultados más abultados y ha sido clave para el pase a octavos de Champions. Y el otro es Jamie Bynoe-Gittens, que ha venido rindiendo muy bien cada vez que Terzic le ha dado la oportunidad y está ganándose un puesto como titular. El valor del arquero suizo ha ascendido hasta los 40 millones de euros, y el del extremo inglés hasta los 28 millones.

Hasta diez jugadores de Borussia Dortmund se han devaluado

Esta caída tan grande en el valor de mercado de la plantilla ha sido fruto de las bajadas de hasta una decena de futbolistas del BVB. Niklas Süle y Karim Adeyemi son los más perjudicados, habiendo perdido ocho y siete millones de euros respectivamente en sus valores de mercado. No son los únicos jugadores importantes que han caído, ya que en la lista también se encuentran otros nombres como Schlotterbeck, Haller o Emre Can, un reciente fichaje como Bensebaini y otra pieza que ya lleva muchos años en el club como Marius Wolf. En un segundo plano se encuentran las caídas de jugadores de fondo de armario como Meyer, Morey y Meunier. El resto de la plantilla no ha sufrido ningún cambio.

La crisis que está viviendo Borussia Dortmund dentro y fuera de los terrenos de juego también está teniendo efectos más allá de los resultados. De cara al mercado de enero muchos piden caras nuevas para darle un aire fresco al plantel, pero quienes ya están en el club, pisen el césped cada fin de semana o no, tendrán que dar un paso al frente para salir de esta situación.