Emre Can, entre ser vendido o ser renovado

En las últimas horas, se dio a conocer que este verano se definirá el futuro de Emre Can en Borussia Dortmund.

Dortmund no lo dejará salir libre

Desde que llegó Sebastian Kehl a la dirección deportiva, BVB está en un cambio profundo no solo en los efectivos del plantel, sino en la forma de manejarse con los mismos. Es justamente por ello que, no están dispuestos a resignar ni un centavo con respecto a ninguno de ellos.

Por esta razón, el tema Emre Can es uno de los que más preocupa a la directiva negriamarilla. El turcoalemán vence su contrato en el próximo verano de 2024 y no quieren que se vaya libre de ninguna manera. Ahora bien, solo tienen dos opciones para que eso no ocurra.

Emre Can podría salir o podría quedarse por largo tiempo

Ante lo desarrollado, las únicas dos opciones que tiene Kehl es o renovarle su contrato o venderlo en este propio mercado. Suena raro que, después de su gran cierre de temporada salga del club, sin embargo, esto no se descarta. Tengamos en cuenta que llegó hace dos años y recién comenzó a rendir en este 2023.

Además de ello, el renovarle el contrato ya es aceptar que se perderá cualquier tipo de chance de sacar dinero por él. Y teniendo en cuenta que están en conversaciones por Edson Álvarez, que juega en su puesto, todos son un poco escépticos con una renovación. Por eso es que hoy la balanza se inclina por una venta.