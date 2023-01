Emre Can no entiende las críticas hacia su rendimiento en Dortmund

Uno de los jugadores más criticados durante las últimas temporadas en Borussia Dortmund es Emre Can. En una entrevista con Kicker, el mediocentro ha reconocido que no ha estado a su mejor nivel pero cree que está recibiendo muchas más críticas negativas de las que merece.

Emre Can cree que rinde mejor de lo que perciben los aficionados

Desde su llegada en 2020 procedente de la Juventus, Emre Can nunca ha terminado de ser del agrado de la hinchada de Borussia Dortmund por su rendimiento irregular durante su estancia. Pero el internacional alemán cree que hay demasiado criticismo hacia partidos en los que él mismo cree que ha jugado bien.

«Soy muy crítico conmigo mismo. Puedo analizar bien mis actuaciones. A veces creo que he jugado un partido decente y recibo malas críticas.»

Can considera que, en líneas generales, la pasada campaña fue buena a nivel individual teniendo en cuenta que Marco Rose le utilizó en una posición que para él no es natural, pero desde fuera no se vio con los mismos ojos.

«Sé que no he jugado mi mejor fútbol en Dortmund. Pero he tenido buenos partidos. La pasada temporada fue buena personalmente y eso que jugué en una posición distinta. No fue tan mala como hacen creer.»

Piensa que tiene más cartel fuera de Alemania

El centrocampista del BVB va más allá y afirma que fuera de Alemania tienen una percepción mejor suya como futbolista de la que tienen dentro de las fronteras germanas. Desde que recaló en Westfalia le habrían mirado siempre con lupa.

«Tengo un estatus completamente distinto en el extranjero. Por ejemplo, en Inglaterra. No sé por qué. Quizá allí respetan más mis logros o me aprecian más como jugador. En Alemania siempre se me ha criticado más.»

Con contrato hasta 2024, Emre Can ya está perdiendo su sitio en el XI inicial de Borussia Dortmund pese a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Además de un Bellingham intocable, Mo Dahoud o Salih Özcan son opciones prioritarias para Edin Terzic cuando están sanos. Y estas declaraciones de Can no van a sentarle bien a una afición que pocas veces le ha defendido.