Emre Can podría ser desplazado de su figura en Dortmund

En las últimas horas, BILD informó que desde las internas de Borussia Dortmund, están pensando en desplazar a Emre Can de su figura.

Un capitán que no debería serlo

Si bien Nuri Sahin llegó con un gran ánimo de cambiar el juego táctico del equipo, la realidad está en que comenzó con un severo error para hacerlo. Antes de que inice la temporada decidió mantenerle la cinta de capitán a un Can que hace demasiado tiempo que dejó sus grandes niveles dentro del centro del campo.

Lento en conducciones, inerte en la defensa y cero creatividad en la salida son las cualidades que uno puede advertir en cada juego donde él sale en el XI titular. Sin embargo, la idea del entrenador turco no era alterar el status quo tan rápido y decidió ceder en esta decisión porque no deja de ser un jugador muy querido por sus compañeros.

Empero, el pasado fin de semana no salió como titular y el equipo venció al Heidenheim por 4:2 con un juego totalmente renovado. Felix Nmecha ocupó su posición teniendo a Gross como compañero de medular y se vio otra cosa en el campo de juego.

Can saldría del XI de Dortmund para desarrollar más a Sabitzer

Ante lo mencionado, se sabe que Emre Can está en el ocaso de su carrera y en el club lo ven con malos ojos. Cuando Can no está en el campo, Marcel Sabitzer puede volver al centro del campo. Recientemente, Sabitzer tuvo que pasar a la banda derecha, donde tuvo poco impacto en el juego.

Como resultado, se mostró muy deslucido en los tres primeros partidos de la temporada. Si Sahin opta por dejar a Can fuera con más frecuencia en el futuro, Sabitzer podría recuperar lentamente su mejor forma. Y esto, sin ninguna duda, es algo más prioritario que mantenerle el lugar a un Can que no hace nada en el juego.