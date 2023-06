Emre Can renovará contrato con Borussia Dortmund

Tras semanas con su continuidad en Borussia Dortmund puesta en duda, se empieza a aclarar la situación de Emre Can. El internacional alemán está en camino de renovar por dos temporadas más con opción a una tercera.

Terzic apretó para que Emre Can se quede en Dortmund

Entre las muchas salidas que el BVB planea para este mercado de verano, sorpresivamente el nombre Emre Can se puso en el alambre. El mediocentro, si bien ha mostrado un rendimiento irregular con la camiseta negriamarilla, dio un paso hacia adelante con el regreso de Edin Terzic al banquillo y se convirtió en un indiscutible la pasada temporada. Y antes que dejarle marchar libre en 2024, la directiva se planteaba venderle ya.

Finalmente, según apuntan Bild y Ruhr Nachrichten, todo apunta a que Emre Can permanecerá en Dortmund gracias a la alta estima de Terzic hacia él. Firmaría un nuevo contrato para las próximas dos temporadas y con una opción para un año extra en caso de alcanzar una determinada cantidad de apariciones.

La única buena noticia para la medular negriamarilla

La renovación de Emre Can es una buena noticia para la plantilla de Borussia Dortmund por el rendimiento mostrado en los últimos meses y por la necesidad de mantener perfiles en el mediocampo tras las marchas de Jude Bellingham y Mahmoud Dahoud. Y sobre todo, es una pequeña garantía después de ver cómo Edson Álvarez, jugador en quien Las Abejas habían depositado todas sus esperanzas para comandar el centro del campo la próxima temporada, finalmente no llegará al Signal Iduna Park después de rechazar el precio de venta impuesto por el Ajax. Por Felix Nmecha, de momento, las negociaciones siguen su curso y están muy cerca de cerrar acuerdos con el mediocampista alemán y con VfL Wolfsburg. No obstante, todos en Dortmund saben que hacen falta muchos refuerzos para afrontar la nueva temporada.