En El Chiringuito le echaron la culpa a Kroos por el Mundial de Alemania

En el más que famoso programa español, El Chiringuito, le echaron la culpa a Kroos por hacer un pésimo Mundial cuando ni siquiera fue convocado.

Cristina Cubero de El Chiringuito le echa la culpa a Kroos en el Mundial

No cabe ninguna duda de que el programa de la TV española trasciende más por las risas y los memes que por sus brillantes análisis futbolísticos. Con esto no queremos decir que no existen dichos análisis, pero para quienes somos televidentes de El Chiringuito sabemos que el show está por encima de todo.

En esta ocasión, Cristina Cubero, periodista de Mundo Deportivo, fue invitada al programa y cuando se le preguntó por los grandes «bluff» del Mundial cometió una terrible equivocación. Además de decir que Vinicius Jr. fue una gran decepción, incluyo a Toni Kroos entre las grandes decepciones cuando ni siquiera fue convocado a la Copa del Mundo.

Dice Cristina Cubero que los PEORES JUGADORES del MUNDIAL han sido VINICIUS, que hizo 1 GOL, dió 2 ASISTENCIAS y participó de forma directa en 2 goles más de Brasil, y KROOS, que se RETIRÓ de la selección alemana hace 18 MESES.



Ante esto, tenemos que aclarar que generalmente hay una gran rivalidad entre los periódicos más grandes de España. Por un lado, Mundo Deportivo siempre está más ligado a FC Barcelona. Y por el otro, Marca está del lado del Real Madrid, generalmente. Por eso no sorprende ver a Cubero nombrar a dos jugadores del club Merengue. Mas allá de eso, lo más divertido es que Kroos fiel a su ironía le ha contestado.

Sabía que alguien me iba a echar la culpa😂 https://t.co/kwPj6KPIO8 — Toni Kroos (@ToniKroos) December 23, 2022

Kroos y una decisión que no cambiará

Ante este nuevo hecho hay que recordar que hace un año y medio, el mediocampista alemán decidió retirarse de su seleccionado. Pese a que en este nuevo Mundial, Hansi Flick quiso convencerlo, fue imposible. Luego de la Eurocopa, Kroos tomó una decisión y no pensó cambiarla bajo ningún aspecto.

Además de que en su momento dijo que quería disfrutar más de su familia en las fechas FIFA, también dijo que las nuevas generaciones deben tener su lugar. Es por ello que pese a la gran calidad que mantiene, su vuelta no sucederá. Aunque vale mencionar que hoy le sería de gran ayuda a Alemania luego del fracaso en Qatar 2022.