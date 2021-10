Erling Haaland, en Marbella para recuperarse de su lesión muscular

El parón internacional sirve a muchos jugadores para descansar y Erling Haaland ha aprovechado la oportunidad. Fuera de la convocatoria de Noruega, el delantero de Borussia Dortmund se encuentra en Marbella con el objetivo de terminar la recuperación de su lesión muscular y estar de vuelta en el próximo compromiso de Los Borussos.

En Marbella para volver en forma

Después del último encuentro liguero del BVB, donde pudimos ver a Haaland en las gradas, el ariete puso rumbo a Marbella para tratarse en un centro especializado en futbolistas en la Costa del Sol. Todo ello con el consentimiento de Los Aurinegros, quienes han enviado un fisioterapeuta del club para acompañarle durante estos días. Quieren tener a su estrella lo más cómoda posible.

El sur de España ya es un sitio conocido para Haaland. Con su Selección Noruega se concentró en dos ocasiones este año en Marbella, en marzo y mayo, por el atractivo del clima y de las instalaciones. Ahora regresa en solitario y los plazos que manejan él y el Dortmund le permitirían sobre el papel estar de vuelta para el regreso de la competición, el sábado 16 contra Mainz 05.

¿Un nuevo proveedor para Haaland?

Además, otro debate alrededor de Haaland en los últimos días es sobre su nuevo proveedor. SportBild afirma que su contrato con Nike acaba este año y todas las marcas se frotan las manos para patrocinarle. Una de las más pujantes es Puma, que quiere aprovechar su posición como proveedor de equipaciones de Borussia Dortmund para poder firmar con su jugador estrella.

El futuro de Haaland será el factor determinante en esta cuestión. Su cláusula de rescisión puede aplicarse a partir del próximo año y toda Europa suspira por él, por lo que el proveedor del equipo en el que pueda recalar sea seguramente quien le ate. No obstante, desde Dortmund quieren hacer un esfuerzo para lograr la renovación, subiendo su salario a 15 millones de euros anuales y convirtiéndole así en el jugador mejor pagado del plantel. Puma sueña con ello. Parece que los aficionados del BVB no son los únicos que desean que su delantero no cambie de aires el próximo verano.