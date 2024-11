Este es el probable XI de Alemania ante Hungría

Tras la goleada sobre Bosnia y Herzegovina, Alemania prepara este XI inicial para cerrar su grupo de Nations League ante Hungría.

Nagelsmann prepara rotaciones para el último partido del año

No son pocas las variantes que prepara Julian Nagelsmann para su equipo titular. «A partir de hoy», explicó en la rueda de prensa del lunes por la tarde en la sala de prensa del Puskas Arena, «habrá muchos cambios. Podemos tener nueve cambios, o diez, o quizá solo cuatro. Eso se decidirá el día del partido».

El XI inicial es toda una incógnita en algunas posiciones, aunque hay otras que ya son una certeza. El equipo no incluiría a Joshua Kimmich, que se retiró el fin de semana por precaución tras sufrir un golpe en la rodilla. El jugador del FC Bayern München insistió en que «Si no hubiera sido por 6-0 [en ese momento], no habría salido; quiero jugar contra Hungría». Sin embargo, el deseo podría no ser posible.

Por otra parte, Jonathan Tah del Bayer Leverkusen cumplirá una suspensión por tarjetas. Aunque no será de la partida, acompañará a sus compañeros a Budapest. En su reemplazo, es probable que Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund entre en su lugar.

Con este XI, Alemania enfrentará a Hungría

Tras la portería imbatida del guardameta del TSG Hoffenheim, Oliver Baumann, será turno de su colega del VfB Stuttgart, Alexander Nübel. De la defensa, solo Antonio Rüdiger mantendría su posición como central, siendo acompañado ahora por Robin Gosens, Benjamin Henrichs (que ingresó ante Bosnia) y el mencionado Schlotterbeck.

Robert Andrich y Pascal Gross ocuparían nuevamente el mediocentro. Leroy Sané y Serge Gnabry, que también tuvieron minutos en el último encuentro, entrarían para darle descanso a Kai Havertz y Florian Wirtz. Jamal Musiala se acomodaría por detrás de Tim Kleindienst, repitiendo como único punta.

Lo importante para el seleccionador es que, a pesar de la rotación y de que Alemania ya se quedó con su grupo, no hay tiempo que perder:

«Nuestra motivación es el hecho de que queremos mejorar y desarrollarnos. No tenemos tantos partidos hasta el Mundial de 2026, por lo que no tenemos mucho tiempo para dejar mucho atrás. Tenemos que aprovechar cada partido».