Estos cinco jugadores podrían salir de Borussia Dortmund en verano

Las expectativas de Borussia Dortmund para esta temporada no se han cumplido y, si ya hubo bastante movimiento en el pasado mercado de verano, este año se prevé que continúen las llegadas y salidas. En concreto, según BILD, estos cinco jugadores podrían salir del Signal Iduna Park al final de esta temporada.

Emre Can no tendría futuro en Dortmund si no continúa Terzic

Encabezando la lista está el actual capitán de Borussia Dortmund, Emre Can. Y los motivos para una posible salida son sencillos. Edin Terzic es el gran valedor del centrocampista alemán y le dio muchos galones antes de iniciar esta temporada, pero el bajo nivel individual y del plantel con él como líder han levantado criticismo fuera y dentro del club. Tanto es así que, en el caso de que Edin Terzic no continuara en Borussia Dortmund la próxima temporada, se da por hecho que el brazalete de capitán cambiará de dueño e incluso se le podría buscar un nuevo equipo a Can.

Ramy Bensebaini, fichaje fallido

Jugador de interés para los dirigentes desde hace años, Bensebaini aterrizó en Dortmund en verano para aumentar la profundidad de plantilla y la competencia en el lateral izquierdo. Sin embargo, el argelino no ha estado a la altura de las expectativas puestas en él y la llegada de Ian Maatsen como cedido le ha dejado prácticamente sin minutos. Por ello, el defensor podría dejar el club tras sólo una temporada.

Vive la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Youssoufa Moukoko perdió la fe de la directiva del Dortmund

Otro de los grandes nombres de esta lista es Youssoufa Moukoko. El joven delantero subió con 16 años recién cumplidos al primer equipo del BVB como una de las mayores promesas que había producido su cantera en años. Demostró tener un gran potencial con las primeras oportunidades que se le brindaron e incluso se ganó ir convocado al Mundial de Qatar con Alemania, pero en los últimos meses se ha ido diluyendo. Sus apariciones, en lugar de aumentar, han ido disminuyendo y está muy lejos de ser un titular. Él no está contento y la directiva ya no tiene la misma confianza que hace unos años, por lo que podría ver la puerta de salida si llega una oferta lo suficientemente atractiva.

Salih Özcan, con propuestas en Turquía

Al término de su segunda temporada como negriamarillo, el futuro de Salih Özcan en Dortmund es otra de las grandes dudas. El mediocampista turco, que llegó procedente de 1.FC Köln, no es considerado una pieza indispensable en el once inicial y ya levantó el interés de clubes en Turquía en el pasado. De cara al próximo verano, los dos mejor posicionados para intentar su fichaje serían Fenerbahce y Galatasaray, y en el BVB no verían con malos ojos dejarle marchar si hay refuerzos en la medular.

Sébastien Haller, sin un plan fijo

Por último encontramos a Sébastien Haller. El delantero costamarfileño, que llegó para ser una de las grandes estrellas de Las Abejas, nunca ha podido consolidarse como tal por la lucha contra el cáncer en 2022, que le dejó lejos del nivel que llegó a tener en el pasado, y porque su posición ya la ocupa actualmente Niclas Füllkrug. Haller, que para más inri se lesionó en la final de la Copa África que ganó con su país, sólo ha disputado once encuentros de liga esta temporada y tanto cuerpo técnico como directiva no saben cómo planear con él, lo cual hace que el escenario de una venta en verano empiece a ser una posibilidad realista.