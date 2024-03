Estos son los cruces de cuartos de Champions y Europa League de los clubes alemanes

Este viernes ha tenido lugar el sorteo de los cuartos de final de Champions League con FC Bayern München y Borussia Dortmund como representantes de la Bundesliga, y el de Europa League para Bayer Leverkusen. Los alemanes han esquivado a los rivales más peligrosos en esta ronda pero no pueden relajarse si quieren pasar a semifinales en sus competiciones.

Bayern München se reencuentra con Arsenal, uno de sus rivales favoritos

Aunque los octavos de final se le atragantaron un poco a Los Bávaros con la derrota en la ida ante Lazio, el plantel de Thomas Tuchel logró darle la vuelta a la eliminatoria y ahora, en cuartos, se ve las caras con un viejo conocido de las noches europeas como Arsenal. El club londinense, que eliminó a Porto en penaltis y es líder de la Premier League, ha logrado colarse entre los ocho mejores de Europa por primera vez en catorce años y su rendimiento actual les hace soñar con llegar aún más lejos.

Para FC Bayern, que ha caído en el mismo lado del cuadro que Manchester City y Real Madrid, esta ronda ha sido más benévola de lo que se podía esperar. Sobre todo, por su historial contra los Gunners. En las cuatro veces que se han visto las caras en eliminatorias, los muniqueses se han proclamado victoriosos en todas ellas. Y además, la inexperiencia de los dirigidos por Arteta en la Champions puede ser un factor a favor de los de Tuchel, que encima jugarán la vuelta en el Allianz Arena. Ahora bien, no podrán dormirse en la ida en Londres como lo hicieron en Roma.

El sueño de Borussia Dortmund pasa por derrotar al Atlético

El sabor de boca que queda en Borussia Dortmund con su rival en cuartos de final de Champions, al igual que pasa con FC Bayern, no es amargo. Las Abejas, tras batir a PSV en la ronda anterior, tendrán que enfrentarse al Atlético de Madrid para sacar un billete a semifinales. Una eliminatoria que podría estar apretada no sólo por el nivel de ambos equipos, ya que se encuentran en cuarta posición en sus respectivas ligas y peleando por no caer a la quinta plaza, sino también por el factor campo. Salvo cambios de la UEFA para impedir que Real Madrid y Atleti no jueguen en casa la misma semana, la vuelta se celebraría en el Signal Iduna Park y permitiría hacer de Dortmund un fortín para mantener un buen resultado en la ida o para intentar la remontada.

Pese a que los resultados en competiciones locales no son los esperados, el BVB tiene una buena posición en esta Champions League ya que tendrá enfrente en cuartos a un rival que no entra en el grupo de los favoritos. Y en caso de pasar a semifinales, se enfrentaría a Barcelona o a un PSG que ya conoce de la fase de grupos y al que le supo plantar cara. Un cuadro benévolo del que, llegando como uno de los tapados, podrían sacar tajada.

En UEL, Bayer Leverkusen buscará vengar a Freiburg

En clave Europa League, la eliminación de SC Freiburg a manos de West Ham deja a Bayer Leverkusen como único alemán con vida, aunque estuvo a punto de caer también contra el Qarabag de Azerbaiyán. Las Aspirinas esquivan a Liverpool en esta ronda pero deberán jugar precisamente contra los Hammers. A diferencia de Bayern y Dortmund, Xabi Alonso y los suyos tendrán que diputar la vuelta fuera de casa, lo que les jugaría en contra si no logran un buen resultado en la ida en el BayArena.

De pasar de ronda, se verían las caras con el vencedor del cruce entre Milan y Roma, dejando la puerta abierta para la reedición de las semifinales de la pasada UEL contra el equipo de la capital italiana. Sólo podrían cruzarse con el Liverpool de Klopp en la final. No obstante, para ello todavía queda mucho y los deberes actuales son batir a los londinenses.