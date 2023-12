Exequiel Palacios: de figura de la Bundesliga a figura de la tribuna

En el día de ayer, Exequiel Palacios dijo presente en la tribuna para alentar al club de sus amores.

Palacios dijo presente en la tribuna de River

En el día de ayer, River Plate y Rosario Central se definían el Trofeo de Campeones del fútbol argentino. El Millonario llegaba como ganador de La Liga Profesional, mientras que el Canalla lo hacía por haber conseguido la Copa de la Liga Profesional.

Ahora bien, lo que llamó la atención de todo mundo fue que en el primer tiempo, una cámara enfocó a las tribunas y encontró a Exequiel Palacios. Recordemos que el mediocampista de Bayer Leverkusen, inició su carrera allí y se sabe que es fanático del club. Lo que llamó más la atención es que estaba subido al famoso «para avalancha» como si fuera un «Barra Brava» más.

Lo que sí cabe destacar es que su visita valió la pena porque, finalmente, el equipo dirigido por Martín Demichelis consiguió el título y cerró un gran año.

El mediocampista cuenta los detalles de su adaptación en Alemania

«Evidentemente, uno nunca pierde sus raíces argentinas. En casa, vivo como en Argentina. Como a las 9 de la noche, tomo mate por la tarde, duermo la siesta. Evidentemente, también hablo con mi familia. Pero uno se siente bienvenido aquí, con mucho cariño de la gente alemana y del club. Siempre me gusta volver a Argentina. Argentina es mi casa, Argentina es mi lugar, pero me siento muy a gusto aquí. La vida aquí es muy relajada, muy segura. Pero no cambiaría Argentina por nada».