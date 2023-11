Exequiel Palacios: «Mejoré físicamente, antes llegaba al minuto 50 muy cansado»

Exequiel Palacios, campeón del mundo con argentina y jugador de Bayer Leverkusen, habló sobre su proceso de adaptación al fútbol europeo cuando llegó desde River.

¿Siente que está en la cima de su carrera?

«No sé si es el mejor momento, pero me siento bien, siento que tengo más confianza con cada partido que pasa y con cada sesión de entrenamiento. Obviamente, estoy jugando con regularidad, lo que me da confianza. Eso me lo dan el entrenador, mis compañeros y la gente del club. Eso me hace sentir feliz. Hace poco renové mi contrato. Estoy contento aquí. Quiero salir a jugar, disfrutar de los momentos. Soy alguien que se toma las cosas día a día, que intenta mantener la calma. Estoy concentrado en lo que pasa aquí en Leverkusen. Mi mente está aquí».

¿En qué aspectos ha mejorado Exequiel Palacios como jugador desde su llegada al Leverkusen procedente de Argentina?

«Creo que he mejorado aquí… Obviamente, el fútbol es muy diferente en Sudamérica que en Europa. Me costó los primeros años, el primer año y medio, por las lesiones y la falta de regularidad. Eso te molesta y te frustra porque estaba acostumbrado a jugar casi todo el tiempo en River, y después venía acá y no jugaba por las lesiones. Es una prueba para ver si estás preparado. Siento que mejoré físicamente. Cuando llegué, llegaba al minuto 50 o 60 y estaba muy cansado y no podía terminar el partido. Luego vino un nuevo entrenador y empecé a jugar con regularidad. Había más cuidado personal y físico. Creo que he mejorado en ese aspecto, pero también en el terreno de juego. He mejorado: pensar más rápido, decidir mejor en los momentos en los que tienes que decidir si dar un toque o mantener un poco más el balón. Creo que mejoro cada día. Soy una persona abierta a escuchar al entrenador, a los jugadores de mi posición. Intento aprender cada día».

¿Es muy exigente jugar casi cada tres días?

«En mi caso, me he acostumbrado a jugar cada tres días. Uno siempre quiere jugar y estar disponible para el entrenador. Cuando tenemos una semana entera, los entrenamientos son más intensos. Pero todos los que juegan saben qué papel tienen. El entrenador nos ha enseñado que nadie es titular seguro. Hay una competencia sana. Si te relajas y no estás preparado, obviamente no jugarás. El entrenador lo ha hecho saber. Todos los jugadores se lo ponen difícil para elegir el equipo».

¿Cómo se ha adaptado a la vida en Alemania?

«Evidentemente, uno nunca pierde sus raíces argentinas. En casa, vivo como en Argentina. Como a las 9 de la noche, tomo mate por la tarde, duermo la siesta. Evidentemente, también hablo con mi familia. Pero uno se siente bienvenido aquí, con mucho cariño de la gente alemana y del club. Siempre me gusta volver a Argentina. Argentina es mi casa, Argentina es mi lugar, pero me siento muy a gusto aquí. La vida aquí es muy relajada, muy segura. Pero no cambiaría Argentina por nada».

¿Es bueno que tanta gente en el club hable español?

«Sí, evidentemente. Cuando oigo voces españolas, me alegro. En este club, es una ventaja que el presidente y más gente hablen español. Para mí, para los que venimos de Sudamérica, es muy importante porque nos ayuda a sentirnos más en casa. La gente aquí es encantadora, te ayudan en lo que necesites en todo momento. Te hace feliz oír a la gente hablar español. Es una ayuda. El club tiene mucha experiencia con gente y jugadores de Sudamérica. Es bueno tener gente en el club que hable español».

¿Cómo se la arregla Exequiel Palacios para hablar alemán cuando sale con Piero Hincapie?

«Normalmente, cenamos en casa los sábados. Suelo invitarle yo. Tiene una parrilla, pero no la utiliza mucho. Ahora no tenemos mucho tiempo entre partido y partido, pero si quedamos un sábado, vemos los partidos. Pero no, no intento pedir las cosas en español o alemán. Lo hago más bien en inglés [risas]».