Expertos en salud le proponen a Joshua Kimmich resolver sus dudas respecto a la vacuna contra el COVID-19

Joshua Kimmich causó revuelo con sus razones por las cuales aún no se vacuna. Ahora, expertos en salud se expresan sobre las preocupaciones del jugador del FC Bayern München.

UNA DECISIÓN QUE NO HA CAÍDO BIEN PARA ALGUNOS EXPERTOS

Después de que BILD informara el viernes que el centrocampista había decidido no vacunarse contra el COVID-19 a pesar de su iniciativa “WeKick Corona”, el propio futbolista explicó su decisión a la cadena Sky, tras el partido del sábado contra el TSG Hoffenheim:

“Solo quiero esperar por mí mismo cuando haya estudios a largo plazo. Sin embargo, soy consciente de mi responsabilidad.”

Antes que nada, Kimmich se diferenció de los opositores a la vacuna y no descartó hacerlo en el futuro, aunque él ve un efecto contrario en las personas respecto a la situación de su decisión:

“Aquí solo hay ‘vacunados’ o ‘no vacunados’. Y ‘no vacunado’ a menudo significa que de alguna manera eres un negacionista o te opones a las vacunas. Pero también creo que hay algunas otras personas en casa que solo tienen algunas preocupaciones por vacunarse, sean cuales sean sus razones. Y creo que eso también debería respetarse. Especialmente siempre que se ciña a las medidas. A menudo tengo la sensación en nuestra sociedad de que, si no estás vacunado, de alguna manera te tachan directamente”.

LOS EXPERTOS EN SALUD OPINAN AL RESPECTO

Varios profesionales en la materia han salido de forma pública a tratar de disminuir las dudas del jugador de 26 años. Sobre todo, aquellos que ven su negativa como una imagen para nada favorable hacia la campaña de vacunación en los jóvenes en Alemania. La presidente del Consejo de Ética Alemán, Alena Buyx, dijo a Sky Sports News que espera que Kimmich decida vacunarse más pronto que tarde:

“Está muy mal aconsejado. Esto es algo que ahora se ha extendido nuevamente y sería genial si hubiera usado sus recursos para obtener mejores consejos y ser un modelo a seguir en este sentido”.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en iVoox.

En la misma línea, el experto en salud del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Karl Lauterbach, también comentó su punto de vista al canal Sport1:

“No es bueno que no esté vacunado. Si dice que está esperando, es difícil. Una vacuna para él sería valiosa, porque tiene un enorme efecto simbólico para los jóvenes que representan un problema epidemiológico.”

Respecto a las consecuencias a largo plazo que expresaba Kimmich sobre la vacuna, Carsten Watzl, secretario general de la Sociedad Alemana de Inmunología, explicó que “es un malentendido que persiste en muchas personas”:

“Las consecuencias a largo plazo de las vacunas son efectos secundarios que ocurren pocas semanas después de la vacunación, pero son tan raros que a veces se necesitan años para relacionarlos con la vacuna”.

De la misma manera, el cardiólogo Jonas Zacher, de la Universidad Deportiva Alemana de Colonia, dijo que “La probabilidad de que ocurran consecuencias inesperadas a largo plazo es extremadamente baja, casi nada”. Y habló de una “recomendación muy clara”:

“El riesgo de una vacuna es mucho menor que el de un contagio por Covid-19. De ahí, una clara recomendación de vacunación para todos, también para nuestros jugadores nacionales.”

Con dichas declaraciones, parece que el tema Kimmich abrirá un debate interminable en el país. El periódico Bild teorizó sobre la regla del 2G (geimpfte oder genesene/vacunados o recuperados) los aficionados que ingresan al estadio y por qué no se aplica esa misma regla a un jugador no vacunado. La polémica, por ahora, parece no terminar.