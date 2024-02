Fabrizio Romano: «Es muy difícil que Xabi Alonso se quede en Leverkusen»

El futuro de Xabi Alonso está en el aire y todo un experto en el mercado como Fabrizio Romano vaticina que la próxima temporada no estará en el banquillo del BayArena. En declaraciones para el portal Caught Offside, el periodista italiano dejó claro que Bayern y Liverpool intentarán todo para hacerse con los servicios del técnico español.

¿Todo se acabará después de esta temporada?

La excelente campaña de Bayer Leverkusen no ha dejado indiferente a nadie en Europa gracias a la gran labor que ha llevado en estos meses Xabi Alonso. Llegó a finales de 2022 como un apagafuegos, le dio un completo lavado de cara a Las Aspirinas y, en la que es su primera temporada completa en la Bundesliga, ha elevado al Bayer 04 a la primera posición, ha conseguido la mayor racha de partidos sin perder en la historia de la liga alemana, y tiene al plantel muy bien posicionado en Pokal y en Europa League.

Los nuevos cambios de rumbo que han de tomar tanto FC Bayern München como Liverpool giran en torno al exjugador español, quien ha reconocido que le gustaría dirigir en todos los equipos donde se desempeñó como futbolista. Si bien Fabrizio Romano afirma que Alonso «quiere tomarse un tiempo para centrarse en esta temporada histórica en Leverkusen», ha reconocido que son pocas las posibilidades de que este se quede un año más, algo que entusiasmaría a todos en la entidad.

«La esperanza para mucha gente en Leverkusen es que haya una oportunidad de que Xabi Alonso se quede en el club un año más. Pero en mi opinión, habiendo hablado con varias fuentes, es que esto es muy difícil.»

Bayern tendría una ligera ventaja para hacerse con Xabi Alonso

No cabe duda de que tanto Bayern como Liverpool sueñan con hacerse con el entrenador, si bien la poca estabilidad de los recientes técnicos bávaros puede ser un factor que fuerce que Xabi Alonso no se decante por Múnich, Los Bávaros tienen un as en la manga. La reciente llegada de Max Eberl a la dirección deportiva hace que tengan una estructura de la que el club inglés, con la marcha de Jörg Schmadtke de ese mismo cargo, carece.

«La ventaja para Bayern es que ya tienen una base y unas ideas claras para presentar su proyecto a Xabi Alonso y a otros candidatos. Para Liverpool la prioridad es nombrar un nuevo director deportivo cuanto antes, aunque el interés está ahí y tienen a Alonso como principal objetivo.»

Todas las partes tendrán que tomar decisiones tarde o temprano y posicionarse de cara al que será uno de los grandes culebrones del próximo verano, porque nadie quiere desperdiciar la oportunidad de crear un proyecto ambicioso de la mano de uno de los técnicos de moda.