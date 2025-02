FC Bayern 4:0 Frankfurt: Los bávaros golean a un rival pesado con un equipo alternativo

Con un equipo lleno de rotaciones, el FC Bayern München siguió en su tónica y venció 4:0 al Eintracht Frankfurt, dando un nuevo paso hacia el título de Bundesliga.

Olise rubrica un primer tiempo dominante del FC Bayern

Tras conseguir una sufrida clasificación ante el Celtic por la Champions, Vincent Kompany realizó hecho muchas rotaciones tras el empate del martes: Ito, Dier, Laimer, Pavlovic, Sané y Müller son titulares por Upamecano (pequeños problemas musculares), Stanisic (infección gastrointestinal), Guerreiro, Goretzka, Gnabry y Kane (suplentes). Este último estuvo luchando con problemas en la pantorrilla en los últimos días.

Por su parte, el entrenador del Frankfurt, Dino Toppmöller, realizó dos cambios respecto a la victoria por 3-1 contra el Holstein Kiel, la semana pasada: Knauff y Bahoya entran de inicio en lugar de Brown y Götze (ambos en el banquillo).

Justamente, Las Águilas comenzarían mejor su partido, apelando a la voluntad ofensiva de Ekitiké, que falló un remate por poco, luego de un error en salida de Ito. El japonés comenzaría la primera jugada de peligro bávaro, cediéndole el balón a Müller. Y el remate del histórico jugador sería salvado por Trapp, antes de que Olise fallara desde corta distancia. Ya tendría su revancha.

La más clara hasta entonces llegaría al minuto 15: Olise encontraría libre a Sané, que fue amo y señor del lado izquierdo del área. A diferencia de sus constantes definiciones, el extremo trabajó con sus compañeros y encontró a Musiala libre para el gol sin arquero. Sin embargo, su disparo fue despejado por Kristensen justo antes de la línea.

Olise fue el apellido de la ofensiva para el FC Bayern München. Una jugada personal de Kimmich finalizó en sus pies, pero su remate raso estuvo al alcance de Trapp. Ambos jugadores serían partícipes de dos de los acontecimientos importantes del encuentro: el alemán debió salir con molestias antes del descanso (en su lugar entró Goretzka), mientras que el francés marcaría el 1:0.

Otra jugada por la banda izquierda encontró una combinación entre Musiala y Sané. Este último aprovechó la salida de Trapp y le cedió el balón a Olise que, con arco libre, no tuvo problemas para marcar el gol.

La efectividad de los bávaros certifica la goleada

El segundo tiempo no tuvo mayores cambios en la tónica del partido, aunque el Eintracht salió en busca del empate. De todas maneras, no fue la mejor noche para ellos, ya que el FC Bayern fue dueño de la pelota todo el encuentro y no pasaría mucho tiempo para que pudieran doblegar su ventaja.

Una mala salida del Frankfurt desde su campo finalizó en un córner. Y en el envío al área, Trapp no puede despejar el balón de un puñetazo, el mismo pega en la espalda de Kristensen y llega hasta Ito, que remata y marca a puerta vacía. El primer gol para el defensa en Múnich.

Con cifras casi definitivas al minuto 60, solo habría tiempo para dos jugadas claras: Sané le robó el balón a Skhiri, pero este insólitamente no pudo marcar en el mano a mano con el arquero visitante. Diferente sería lo de Musiala. Contra todos, peleó el balón desde su propio campo. Y a pesar de recibir un patadón de Tuta dentro del área, se levantó y convirtió el 3:0.

Para evitar mayores molestias, salió por precaución, bajo una gran ovación del Allianz Arena. Quien ingresaría en su lugar sería Gnabry, marcando el cuarto y último tanto, en tiempo de descuento. El FC Bayern München se sacó de encima un rival pesado para acercarse cada vez más al título y así volver a ser el rey del fútbol alemán.