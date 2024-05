FC Bayern ahora busca que Thomas Tuchel no se vaya

La continuidad de Thomas Tuchel en el banquillo de FC Bayern München, por mucho que pareciera lo contraio hace escasos meses, no está todavía descartada y en Alemania afirman que dentro del club todavía es una posibilidad que continúe en el cargo la próxima temporada.

La directiva ha cambiado de opinión respecto a Tuchel

La visita de FC Bayern München a Hoffenheim del próximo sábado, correspondiente a la última jornada de Bundesliga, debería ser el último partido de Thomas Tuchel al mando de Los Bávaros. O al menos eso es lo que, desde el anuncio de que no cumpliría su contrato y se marcharía al final de temporada, todas las partes habían decidido. En cuestión de meses todo ha cambiado. Las constantes negativas de los técnicos favoritos de la directiva para reemplazarle y la buena campaña en Champions League, donde quedaron a las puertas de la final de Wembley, han dado un vuelco a la visión del club hacia Tuchel. Tanto es así que ya no ven con malos ojos que continúe.

Tal y como informa Kicker, los dos encargados de la dirección deportiva del conjunto muniqués, Max Eberl y Christoph Freund, están haciendo esfuerzos para convencer a Thomas Tuchel de que se quede en Baviera. El que fuera técnico de BVB, PSG y Chelsea tampoco tiene actualmente mejores ofertas en el mercado y, si bien durante semanas clamó en ruedas de prensa que seguir en el Allianz Arena no era una opción, recientemente ha empezado a abrir la puerta a esa posibilidad. Todavía no hay nada acordado.

La principal condición de Tuchel sería, en caso de continuar en su puesto, renovar más allá de 2025 para evitar tener sólo un año de contrato y que el club le utilice como un «interino» durante la próxima temporada, mientras piensan en volver a negociar de nuevo con Xabi Alonso, Nagelsmann u otros nombres que seduzcan más a los dirigentes.

La vieja guardia de FC Bayern sigue mostrándose reticente

La predisposición de Eberl y Freund está encima de la mesa, pero no la de Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge. El mismo medio afirma que los dos mandatarios no ven claro que el entrenador siga en el banquillo, y es que Tuchel llegó a Múnich en un momento donde ambos habían dado un paso al costado en lo que a toma de decisiones se refiere. No obstante, el entorno de Hoeness cree que este podría dar luz verde a la continuidad de Tuchel si el club está completamente convencido de que es la mejor opción.

Después de una temporada sin títulos y donde ha sido en muchas ocasiones el foco de críticas por el mal desempeño del plantel, Thomas Tuchel ha logrado darle la vuelta a la situación y, de pedirse su dimisión hace escasos meses, ahora muchos quieren que no se marche, incluido un importante sector de la afición. ¿Se quedará?