FC Bayern lanza una última oferta por Daniel Peretz

La cuerda se tensa entre FC Bayern München y Maccabi Tel Aviv por el fichaje de Daniel Peretz. El club muniqués lanzó una última oferta de cinco millones de euros más variables para el que sería su nuevo portero pero los israelíes quieren, al menos, siete millones.

No quieren gastar de más por Daniel Peretz

La búsqueda de un portero suplente para FC Bayern en este mercado está siendo una completa pesadilla. Sobre todo, porque todo aquel que llegue es consciente de que Neuer regresará a la titularidad en cuanto se recupere de su lesión, una fecha que aún sigue sin concretarse. Este verano ya han sonado los nombres de Yassine Bounou, David de Gea o Stefan Ortega, pero todos ellos terminaron cayendo. Al final, Los Bávaros apostaron por Daniel Peretz, arquero israelí que se dio a conocer en la pasada Eurocopa Sub-21, donde llegó a semifinales con su combinado.

A Bayern le tentó el fichaje de Peretz al ser un perfil joven, que quiere ir a Múnich y que saldría mucho más barato que las alternativas anteriormente mencionadas. Sin embargo su equipo, Maccabi Tel Aviv, no lo está poniendo fácil y los muniqueses han lanzado una última oferta, antes de reiniciar su búsqueda en el mercado. Según Sky y el medio israelí ONE, sobre la mesa está una propuesta de fichaje por valor de cinco millones de euros con un porcentaje de los ingresos de una futura venta, que deberán responder antes de la mañana del lunes. Maccabi, hasta ahora, se mantiene firme en su demanda de siete millones, por lo que en las próximas horas tendrán que decidir si ceden o no en sus pretensiones.

¿Acabará Bayern apostando todo por Ulreich?

La idea del conjunto dirigido por Thomas Tuchel era tener dos arqueros titulares para el inicio de la temporada, muy distinto a lo que está ocurriendo. Sven Ulreich, que iba a ser el tercer portero, ha acabado siendo el titular tanto en la Supercopa Alemana como en el partido inaugural de Bundesliga. Si no llega un pronto un nuevo guardameta, todo apunta a que el veterano de 35 años tendrá que continuar bajo palos hasta el regreso de Neuer, y hasta cabe la posibilidad de que compita su puesto hasta entonces con el futurible fichaje.